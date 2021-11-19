瑞典上市企业、智能传感器及其数据分析解决方案提供商、视频增强软件 Vidhance 所有方···在这些略显陌生的词语面前，你或许很难想象到汇聚了以上光环的企业 Imint 会同一个普通人之间产生怎样的联系。然而，通过与华为、小米、一加、OPPO、vivo 等知名厂商的合作，Imint 早已深入体现在了大众群体的日常生活当中，并且尤其是就中国手机用户而言。

如上所述，成立于 2007 年的 Imint 是一家总部位于瑞典的智能传感器及其数据分析的高级软件公司，已在视频增强软件的消费者和工业市场有着十多年的深耕经验。无论是视频防抖、动态运动模糊消减、水平校准，还是摄制降噪、实时智能构图、自拍模式、多摄像头校准···基于 Imint 旗下视频增强软件 Vidhance 的先进视频增强算法，你都能在轻轻一按的过程中感受到这个 “默默无闻” 的存在所带来的强大魅力——在把智能手机摄像头及其他类型的相机转变为专业视频制作设备这件事上，Imint 是一个相当 “高调” 的企业。

与中国的不解之缘

Imint 首席执行官 Andreas Lifvendahl 向动点出海介绍，得益于 Imint 在产品性能表现、算法、视频/图像质量输出质量以及电源效率等方面的竞争优势，其专业团队能够使得软件在集成、校准和调整于各种硬件后都能向客户提供出更好、更顺畅和更可靠的呈现效果。

目前，对这家仅有数十名员工的 “瑞典小企业” 而言，全球十大智能手机制造商中已有大多数企业同该公司展开了合作关系，其 Vidhance 防抖解决方案已被超 5 亿部手机搭载。然而，更值得一提的是，作为一家瑞典企业，在 Imint 的全球业务收入中，有近 80% 的部分已是来自中国地区，同比增长更是达到了 30%。

针对后者现象，Andreas Lifvendahl 解释称，伴随着 5G、AI 和移动互联网技术的发展，中国正在进入一个 “视频社交时代”，视频已经成为数字经济时代的关键驱动力。作为体现，这一领域中自然呈现出了巨大机遇。在中国，Imint 已经看到小米、华为、vivo、OPPO、OnePlus 等领先企业对 Vidhance 兴趣、承诺和投资的不断增加。

与此同时，在智能手机业务之外，Imint 也注意到如智能眼镜和智能手表等的可穿戴设备在中国的工业领域的发展极为迅速，新一代的创新企业正不断从中国涌现。作为体现，Andreas Lifvendahl 表示，“最近，我们宣布与 Rokid 公司展开了合作。这是一家专注人机交互技术和人工智能软硬件产品开发的中国企业，旗下拥有工业级现实增强可穿戴设备等产品。

基于二者的合作，Imint 开创性的 Vidhance 软件被整合到了 Rokid 的 Rokid X-Craft5G 工业防爆 AR 头盔中，使得工人在工作的过程中可以获得更加丰富稳定的视觉信息。展望未来，我希望 Imint 能在中国拥有更多的合作伙伴，因为我们看到大量优秀公司和新兴企业正在这里涌现出现。我们真的渴望与他们展开合作。”

当然这并不是一个一蹴而就的过程。Lifvendahl 认为，中国如今已经成为了全球第二大经济体，并注定将在未来十年内继续成为全球增长的引擎。但鉴于其高度的复杂性和竞争性，中国并不是一个能够轻易被理解、进入以及运作的市场——中国科技行业因其发展速度而备受推崇，这对外国公司来说是巨大的机遇，但也会意味着是一种挑战。

他强调，“瑞典公司的难点往往在于是他们对供应商的需求：中国客户希望我们去现场提供支持，但这对一家小型瑞典企业来说通常很难。因此，我们需要为之建立切实高效且运转良好的支援体系。现阶段，Imint 已在上海设立了办事处。我们有可靠的本地员工，他们不仅了解中国市场和文化，而且也能进一步促进双方间的理解与合作。”

用视频增强技术探索未来边界

据市场调研机构 Strategy Analytics 近期发布的一项数据显示，截至今年 6 月份，全球智能手机用户基数已从 1994 年的 3 万增长到了 39.5 亿，其总数已超过全球 70 亿人口的一半比例。该机构预测，到 2030 年，全球预计将有 50 亿人使用智能手机。在这样的背景下，不难发现，人们日常生活中所使用的摄影摄像设备也将随之发生颠覆性的改变。

从早期时候的直板/翻盖手机到于当下大放光彩的拥有多摄像头以及集软硬件技术于一身的智能手机，这些设备所能呈现出的影像质量正在突飞猛进。并且如 Lifvendahl 所表示，“随着 5G 和人工智能技术的逐渐成熟，整个社会对于视频的使用方式也正在经历一种阶段性的转变。因此，视频防抖的意义也就越来越重要。而随着视频防抖技术表现的愈发坚实，于此所附加的视频增强和衍生价值也将会更加大放光彩——比如其中的 AR 和 VR 技术。”

当下，“元宇宙” 已经成为了社会各界对未来畅想的一种主要缩影。AR 和 VR 技术作为打破这个次元壁过程中的重要一环也为元宇宙提供了更多的落地可能。作为一家面向未来的公司，这种趋势自然也契合了 Imint 所希望的 “不断突破视频体验的界限” 的愿景。

Lifvendahl 透露称，Imint 正在研究新一代的视频增强技术，从而为之创造出更好的视频体验并实现更加灵活的优化过程。现在，Vidhance 已可以应用于各种配备了移动和运动摄像头的 AR/VR 设备。该解决方案具有低功耗、低光照条件下的高性能、支持实时&后期处理模式的开发流程、支持 4K 视频等性能，可以为用户提供清晰和防抖的视频体验。

他举例指出，“这些技术已经在智能眼镜中得到了应用。通过 Vidhance 对远程指导所进行的防抖、高质量的实时视频信息处理，远程技术人员 ‘看到’ 一线工人所看到的内容。这既有利于在当下疫情期间实现安全接触，也能够进一步发挥这些人员的自身水平，并且同时降低差旅成本。”

未来，随着新型传感器的发展迭代以及光学图像稳定技术的涌现爆发，视频增强领域将会呈现出一个更大的想象空间。然而，在这个过程中，如 Lifvendahl 所认为，Imint 将会继续专注于对视频防抖技术的创新，“在我们所进入的市场中，Imint 还有很大的发展空间。这里还有很多的市场份额可以获得，而这些新兴市场本身也在持续增长。Imint 将继续努力，不断地提升自身的产品和服务，通过对 Imint 在其世界领先的算法和软件开发方面的进一步结合，继续推动移动视频增强的界限。”