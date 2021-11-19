近日，金仕生物科技（常熟）有限公司（简称 “金仕生物”）宣布完成超 3 亿元人民币 C 轮融资，本轮融资由红杉中国领投，光大金控、广发乾和跟投，老股东磐霖投资追加投资，浩悦资本继续担任本轮融资的独家财务顾问。本轮融资将助力金仕生物加速介入二尖瓣、三尖瓣创新产品的研发和落地，并推进三代 TAVR 产品注册和外科生物瓣等产品的大规模量产等工作落地。

金仕生物是一家专注于结构性心脏病创新医疗器械的平台型企业，产品包括外科生物瓣膜、瓣膜成形环、生物补片、TAVR、介入二尖瓣、介入三尖瓣等品类，是国内该领域产品线最丰富的企业之一。截至目前，该公司的外科产品线瓣膜成型环、外科生物瓣产品已上市销售、生物补片产品有望近期完成注册，国内首家第三代经导管主动脉瓣膜系统即将完成临床试验入组，有望取得三代瓣的首证。

心脏瓣膜病是我国较为常见的心血管疾病之一。随着生活水平的提高、人口老龄化趋势加剧，退行性病变导致的心脏瓣膜病持续增长。研究显示，75 岁以上人群中，心脏瓣膜病的发病率达 13%。近年来，国内瓣膜病变手术台数逐年递增，心脏瓣膜领域市场规模日渐扩大。目前，我国外科瓣膜产品线如瓣膜成形环、生物瓣市场绝大部分份额被爱德华、美敦力等外资企业占据，存在很大的进口替代空间。生物补片产品线市场增长迅猛，需求端增长强劲，且国内无同类进口产品上市，为竞品较少的蓝海市场。经导管主动瓣膜置换作为一种微创介入治疗方法，患者接受度持续快速提升，随着适应症从高危人群向中低危人群延伸，市场空间巨大。金仕生物第三代介入瓣经导管主动脉瓣膜系统（TAVR）具有预装载、可重复定位、超长耐久性等特点，可大幅简化术者学习曲线，操作简单易学，加速实现手术普及，造福更多患者。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。