金融领域是隐私计算技术使用的重要场景。中国信通院发布的《数据价值释放与隐私保护计算应用研究报告（2021 年）》显示：国内隐私保护计算技术在金融领域已具有初步的应用探索，但尚未实现规模化的应用，在强化标准化指引等方面有待成熟。

今天，蚂蚁集团和深圳国家金融科技测评中心（以下简称 “国金测评”）正式签署成立 “数据安全与隐私计算” 联合实验室。双方将在个人信息保护、企业数据安全治理、隐私计算技术及其应用领域进行技术标准和测评标准的研究合作。

（图说：国金测评董事长钟剑、负责人张志波，蚂蚁集团首席技术官倪行军、副总裁韦韬出席签约）

签约现场，国金测评负责人张志波表示，“数据安全与隐私计算” 联合实验室是国金测评重点部署的三大实验室之一，致力于数据安全与隐私计算领域的研究、标准制定等工作，和蚂蚁集团成立该实验室也是因为看到了蚂蚁集团在数据保护和隐私计算方面的实践，隐私计算标准的制定需要企业、机构和政府等各方面的共同努力。

深圳国家金融科技测评中心由中国人民银行批准成立，致力于开展金融科技应用测评、风险监测以及监管科技与合规科技建设，提升金融行业的科技水平。蚂蚁集团持续探索隐私计算技术创新，覆盖了数据全生命周期保护的全部主流技术，如多方安全计算、可信执行环境、零知识证明、联邦学习等。因此，也成为全球范围内相关技术储备最多的公司。

此次蚂蚁集团和国金测评合作成立联合实验室，将在数据安全与隐私计算相关技术测评、标准制定、课题研究、联盟共建方面开展合作。为该领域金融行业及国家标准的制定提供支持，共同推动数据安全和隐私计算技术应用落地和产业健康发展。

今年，国家陆续出台了《个人信息保护法》和《中华人民共和国数据安全法》，把保护个人隐私和数据安全提到重要的位置，也是隐私计算商用落定元年。国际知名研究机 Gartner 预测，到 2025 年，50% 的大型企业机构将采用隐私计算来处理不可信环境或多方数据分析用例中的数据。