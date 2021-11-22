国内首家医生集团自建脑专科医院的冬雷脑科集团（以下简称 “冬雷脑科”）今天宣布完成 C 轮融资。本轮融资由红杉中国独家投资，规模为 2 亿元人民币。

冬雷脑科将利用本次融资基金，加速 “一体两翼” 的战略落地，打造脑科实体医院+全生命周期脑健康管理+脑科学研究与平台孵化的战略模式。

目前，除了位于上海大虹桥主城区的上海冬雷脑科医院、位于成都的成都冬雷脑科医院（在建）之外，冬雷脑科在江浙沪地区还拥有 20 多家合作基地，搭建了医生集团+实体的专科网络体系。

上海冬雷脑科医院年手术量达 2000 多台（其中三、四级手术占比 90%），服务满意度调查 5 星，感染率、死亡率均低于同业标准。

除脑科疾病诊疗之外，冬雷脑科还在积极探索脑健康管理与脑科神经学研究与孵化，2021 年 10 月，全生命周期脑健康管理项目获得了上海市服务业发展引导资金的支持。

冬雷脑科集团董事长、上海冬雷脑科医院院长宋冬雷表示：“红杉中国致力于帮助创业者成就基业长青的伟大公司，而冬雷脑科对于质量、品牌、技术和优质服务的不懈追求正是成为一棵参天大树最重要的基因。此次红杉的加入，将为我们冬雷脑科在专科发展、实体建设、健康管理、科研孵化方面注入新的活力和动力，而且随着红杉中国不断扩展其在医疗领域的投资，也将与冬雷脑科形成全面的生态协同。”

红杉中国合伙人杨云霞表示：“医疗健康始终是红杉中国重点布局的投资领域之一，冬雷脑科一直以来 ‘患者需求第一’ 的基本价值观以及在脑科专科诊疗领域的深入研究、专业人才团队与专业医疗服务能力给我们留下了深刻的印象。红杉中国愿意支持冬雷脑科进一步发展，造福更多患者。”

本轮融资由易凯资本担任独家财务顾问。易凯资本董事总经理王斌表示：“冬雷脑科是国内领先的民营脑科医院，拥有以宋冬雷教授为代表的国内顶尖专家团队，在高难度重症手术和特色介入治疗技术方面优势显著。很荣幸帮助冬雷脑科完成本轮融资，为公司引入了优质且长线的品牌投资人，实现冬雷脑科从单体医院到连锁医院集团的战略升级。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。