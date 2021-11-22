近几年，人工智能产业规模进入高速增长期，AI 与各行业结合形成的智慧商业、智慧文旅、智慧生活、智慧医疗、智慧城市、智能汽车、智慧交通等行业正在全国落地生根，图像识别和机器翻译领域的进步解决了生产生活中大量的实际问题。我国发展人工智能产业集群初步显现，创新企业不断成长。

人工智能发展的最终目的是 “赋能”，如何把人工智能与传统行业结合是我们应该深入思考的问题。目前人工智能产业发展仍面临着降低落地成本和提升长尾应用的效率等需求，而人工智能企业在向用户提供服务时，也需更多从用户视角出发，真正解决用户的实际问题。因此 AI 在具体行业产业化落地上，仍然需要我们去探索。

在 2021 年 BEYOND Expo 中，BEYOND 组委会将联合商汤科技举办人工智能论坛，以 “大爱无疆· 共创”（AI+：Co-Creation）为主题，在博览会分会场 B 举办。值得一提的是，商汤将会在论坛上宣布商汤科技在澳门成功落地这一新的里程碑，分享商汤科技澳门公司的整体布局、业务拓展和未来规划，展望商汤如何携手各界助力澳门经济多元化，共创 AI 创新生态。

在商汤企业论坛上，商汤科技将与澳门最大央企南光（集团）有限公司举行签约仪式，共同促进人工智能赋能澳门产业多元化发展，推动澳门经济新飞跃。在智慧医疗领域，商汤科技会与澳门镜湖医院进行合作签约，将商汤自主研发的 SenseCare 智慧诊疗平台赋能澳门现时历史最悠久的医院，共同加速澳门智慧医疗的发展。不仅如此，商汤也不断推动人工智能教育在澳门的普及和发展，为未来的技术创新和产业经济发展输送人才，共塑美好未来。人工智能分论坛还将拟邀请澳门投资贸易促进局领导、南光（集团）有限公司高层、镜湖医院领导、澳门大学领导等嘉宾出席，共同参与此次 AI 盛会。

除了具有前瞻性的商汤企业论坛，商汤展区亦是不能错过的精彩部分。本次展会中，商汤将会以 “智慧医疗”、“智慧城市” 和 “智慧生活” 三大板块主题展出领先的人工智能技术，充分体现商汤助力各行业迈向智能化转型的创新价值。

作为在澳门举行的首届创新科技盛会，商汤科技人工智能企业论坛的精彩绝不止于此，关于人工智能未来的想象也将继续延伸。

若想进一步了解商汤如何推动澳门乃至整个大湾区的人工智能产业发展，欢迎报名商汤人工智能企业论坛。

关于商汤

作为人工智能软件公司，商汤科技以 “ 坚持原创，让 AI 引领人类进步” 为使命，“以人工智能实现物理世界和数字世界的连接，促进社会生产力可持续发展，并为人们带来更好的虚实结合生活体验” 为愿景，旨在持续引领人工智能前沿研究，持续打造更具拓展性、更普惠的人工智能软件平台，推动经济、社会和人类的发展，并持续吸引及培养顶尖人才，共同塑造未来。

商汤科技拥有深厚的学术积累，并长期投入于原创技术研究，不断增强行业领先的全栈式人工智能能力，涵盖感知智能、决策智能、智能内容生成和智能内容增强等关键技术领域，同时包含 AI 芯片、AI 传感器及 AI 算力基础设施在内的关键能力。此外，商汤前瞻性打造新型人工智能基础设施——SenseCore 商汤 AI 大装置，打通算力、算法和平台，大幅降低人工智能生产要素价格，实现高效率、低成本、规模化的 AI 创新和落地，进而打通商业价值闭环，解决长尾应用问题，推动人工智能进入工业化发展阶段。

商汤科技业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块，相关产品与解决方案深受客户与合作伙伴赞许。

商汤科技现已在香港、上海、北京、深圳、成都、杭州、南平、青岛、三亚、西安、台北、澳门、京都、东京、新加坡、利雅德、阿布扎比、杜拜、吉隆坡、首尔等地设立办公室。另外，商汤科技在泰国、印度尼西亚、菲律宾等国家均有业务。

BEYOND 国际科技创新博览会 2021 已经于 11 月 9 日强势开幕，持续一个月线上会议，线下将于 12 月 2-4 日在澳门威尼斯人金光会展中心举行，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。商汤科技将参展 BEYOND 国际科技创新博览会，并在未来科技展区亮相。

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