近日，创新型手术机器人公司康诺思腾（Cornerstone Robotics）宣布完成 B 轮融资，本轮融资金额 5 亿元，引入了多家投资机构，包括礼来亚洲基金、美团龙珠和新世界发展集团，老股东高榕资本、启明创投、清松资本和险峰 K2VC 继续追加投资。

本轮融资主要用于手术机器人的产品研发、临床试验、上市推广、新产品布局和行业前沿技术平台的搭建。

康诺思腾成立于 2019 年 9 月，创始团队为全球医疗手术机器人专家，深耕行业数十年。该公司致力于创新型手术机器人的开发，已完成软组织手术机器人和其他重大专科手术机器人的多管线布局。目前，康诺思腾已完成多孔腹腔镜手术机器人产品开发，将快速进入临床试验阶段。

经过 2 年的快速发展，康诺思腾已在中国深圳、中国香港和美国全球三地建立了研发中心，组建了数百人的专业团队，完成了底层技术平台和产业化平台的搭建，完全掌握并实现机械架构、电气架构、软件架构、复杂算法和视觉影像系统等核心技术的自主研发。未来，康诺思腾将持续关注和不断满足临床对于手术机器人安全有效可靠的核心需求，积极推进优质产品在中国及全球范围内的报证上市，服务全球医患。

康诺思腾创始人欧国威博士表示：“感谢新老股东对康诺思腾的高度认可与坚定支持！感谢全体康诺思腾人对企业愿景的不懈坚守和执着追求！自成立以来，康诺思腾一直秉承打造安全高效手术机器人的初心，坚持自主研发核心技术，构建完整系统平台，始终以满足实际临床需求为首要目标，不断创新，解决行业核心痛点。经过 2 年的快速发展，公司完成了全球三地的业务布局、在产品性能上得到了国内外顶尖临床专家的充分肯定。未来，康诺思腾将进一步加速新产品研发、推进临床试验及上市销售，快速向中国及全球一线临床输出安全高效、值得信赖的高品质手术机器人产品和服务，让全球更多医护人员和患者受益。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。