近日，智能汽车软件平台供应商 Eatron 宣布完成 1100 万美元 A 轮融资。本轮融资由 MMC Ventures 领投，此外 Aster Capital（阿斯特资本）和越南车企 Vinfast 皆有参与。

Eatron 已与 Vinfast 在多个项目中建立了长期合作，探索并加速将公司的软件平台部署到 Vinfast 快速扩展的电动汽车产品线中。2020 年夏天，Eatron 与来自德国的 Hirschvogel 集团就曾建立过类似的战略合作伙伴关系，当时 Hirschvogel 也投资了 150 万美元以上。

Eatron 总部位于英国，并在土耳其伊斯坦布尔设有世界一流的研发中心。主要研发囊括从边缘到云端的独特的软件平台，目标是通过对软件性能、效率和安全性的持续优化，推动软件定义的电动汽车发展。

Eatron 的创新技术可以利用抽象使车企和一级供应商将复杂的嵌入式汽车软件从底层电子硬件中解耦出来，从而实现此类软件的快速部署以进行量产。该公司已经获得了数家车企的量产项目，这些项目将从 2022 年第一季度开始投入生产。

Eatron 的平台目前为量产的电池管理 (BMS)、智能运动控制和高级驾驶员辅助 (ADAS) 提供高度差异化的软件应用。Eatron 独特的模块化平台方案方便了车企扩展其供应商的选择，并显著降低了成本、风险，缩短了上市时间。在边缘运行的每个 Eatron 软件应用都有人工智能的协力，并已为云端分析扩展布设了接口，还提供 OTA 更新和持续的软件改进，以在车辆的整个生命周期内实现卓越的性能和可靠性。

部分 A 轮融资资金将用于扩展软件平台，与第三方软件模块以及半导体和硬件供应商建立更多合作伙伴关系。该公司已经与越来越多的相关企业建立了合作伙伴关系，并计划在适当的时候公布。

由于其独特的平台化方案和高度差异化的技术，Eatron 的产品需求强劲，过去 12 个月的收入增长超过 500%。Eatron 目前正在与领先的半导体供应商和一级供应商合作开展多项先进的开发项目，由此继续扩张其在全球范围内的相关汽车电子和系统供应商的伙伴关系。

本轮融资将进一步加速新的嵌入式和基于云的智能功能的开发和部署，并推动 Eatron 开发团队在英国、土耳其和中国的发展。此外作为全球扩张的一部分，Eatron 将扩大其在德国、印度和美国的销售团队。在过去 12 个月中，Eatron 已创造了 50 多个新的工作岗位，这一数字将在接下来的一年延续。

Eatron 联合创始人兼首席执行官 Umut Genc 博士表示：“出行和汽车行业正处于一场深刻的变革之中。作为这一变革的一部分，它们需要转型为一个由软件驱动的行业。在这一转型中，能够部署在边缘和云端的智能汽车软件平台将发挥关键作用。对于 Eatron 来说，这是一场平台和数据的游戏——我们通过将功能安全、机器学习、高级控制、互联技术和云端分析的整合，打造可定制化的量产级汽车软件，这将对这场游戏带来深刻的影响。它可以助力车企和一级供应商更快、更好地开发互联智能软件定义的电动汽车，从而使他们在竞争中保持领先地位。”

MMC Ventures 的投资者 Mina 说：“如今世界各国政府都致力于在未来五年内推动增加电动汽车和自动驾驶的激励措施。然而，只有少数车企已经建立了一些相关实力，大多数都远远落后。我们看到许多软件企业在创造新算法、新概念来为这些车企提供解决方案，但没有一家可以兼有满足汽车生产监管、防御标准和安全要求的专业知识。Eatron 是个例外。它的软件自设计之初就为车规级而生，并且有潜力在未来几年内投放到数十万辆汽车的电池管理和自动驾驶功能当中。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。