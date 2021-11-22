科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2021.11.15-2021.11.21）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

在东南亚，“数字十年” 正在成为这片地区越来越引人注目的焦点所在。当然，它不仅仅只是属于这片地区的高光时刻。对其中的每一个构成国家而言，它都有着不同程度的体现所在。

上周，我们随着两家风投机构对印尼的再度加注把目光转向了印尼这一充满发展潜力的国度。本次，我们的关注焦点则会透过 Gobi-Core Philippine Fund 的一份报告来到菲律宾这片同样承载了太多忽视的地方。

根据该报告可以得知，截至今年十月份，菲律宾初创企业在今年所获得的融资金额已超过其 2017 年至 2020 年所筹集的总额，达到 8.58 亿美元。而报告同时也强调，在 2021 年之前，菲律宾初创公司所获得的最高融资轮次仅为 A 轮融资。到了今年，该国仅在 10 月份期间就产生了三轮 B 轮融资和一轮 C 轮融资。

另一方面，报告也指出，得益于菲律宾内外部的共同努力，当地初创生态也在不断健全，尤其是就该领域的基石——电商、物流、金融科技这一铁三角产业而言。自去年以来，当地共涌现出了 35 家电商及电商相关的初创公司，且今年的所有 B 轮融资都来自铁三角企业。

于此，不难发现，在菲律宾，其数字化转型过程中所需的市场需求、企业以及资本均在进入完备阶段。如戈壁创投循环经济部门负责人 Carlo Delantar 所指出，不久前，马来西亚出现了第一家科技独角兽企业 Carsome。随后印尼的 Bukalapak 也走向了上市，再之后便是泰国···“那些在新加坡已出现的景象很快也会在菲律宾呈现，因为投资正在向这里转移——菲律宾将很有可能成为东南亚的下一个投资前沿。”

本月初时，菲律宾主流数字钱包平台 GCash 的母公司 Mynt 通过一轮 3 亿美元融资使其估值突破至 20 亿美元，并以此成为菲律宾的首家独角兽企业。这无疑为菲律宾初创生态起到了一剂足够有力的强心剂。接下来，我们或许不会知道下一只菲律宾独角兽会何时出现，但从这里开始，菲律宾的初创生态在逐渐拥有更多可能，而这也正是菲律宾于这一数字十年中正在书写的篇章所在。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

时机已至，菲律宾正以主要参与者身份并入全球科创生态版图：在向 “数字十年” 前进的过程中，东南亚正不断展示出其数字经济领域的巨大发展潜力。当然，对试图成为该地区下一个增长引擎的菲律宾而言，这其中也正在迸发出更多的可能。

尽管菲律宾科技企业的投资和相关交易市场仍处于起步阶段——其大部分交易是发生在种子期或 A 轮公司之间，Gobi-Core Philippine Fund（由菲律宾当地风投机构 Core Ventures 和国际风投机构 Gobi Partners 联合创立的合资基金）在近日发布的一份报告中表示，随着外界对菲律宾市场投资的不断增多以及当地政府相关支持力度的继续提升，现在，该地区一直落后于东南亚其他国家的科创生态却也正呈现出转折趋势。

报告显示，截至今年十月份，菲律宾初创企业在今年所获得的融资金额已超过其 2017 年至 2020 年所筹集的总额，达到 8.58 亿美元。报告同时也强调，在 2021 年之前，菲律宾初创公司所获得的最高融资轮次仅为 A 轮融资。然而到了今年，该国仅在 10 月份期间就产生了三轮 B 轮融资和一轮 C 轮融资。

Ula 获老虎基金及 Flipkart 联合创始人提供的 2310 万美元 B 轮增投：在于上月早些时候宣布获得了一笔由 Prosus Ventures、腾讯、B Capital 联合领投、Bezos Expeditions（贝佐斯首次对东南亚电商领域进行的投资）等参投的 8700 万美元 B 轮融资后，印尼 B2B 电商Ula于今日表示，又获得一笔由老虎基金和 Flipkart 联合创始人 Binny Bansal 提供的 2310 万美元 B 轮增投。

Ula 在一份声明中表示，公司将继续提升对市场地域、产品研发以及团队扩张方面的关注，并通过旗下先买后付以及运营解决方案等服务内容进一步加大对当地二到四线地区零售商（warungs）的支持。

成立仅 6 个月的 “印度版 Thrasio”Mensa Brands 已成为印度最新独角兽：动点出海获悉，印度 D2C 电商投资运营平台 Mensa Brands 已于今日表示获得了一轮 1.35 亿美元的 B 轮融资。融资后，Mensa Brands 的估值已从 9 月份的 2.5 亿美元达到 10 亿美元以上，并以此成为印度今年以来的第 37 家新晋独角兽企业。

值得一提的是，本次融资仅发生在 Mensa Brands 成立的六个月后。而这意味着，目前 Mensa Brands 已成为印度最快晋升独角兽的初创公司，速度远远超过了此前耗时 22 个月的Apna。另一方面，Mensa Brands 也表示该公司已经实现盈利，但目前尚未透露其具体收入和盈利规模。

东南亚先买后付热潮的背后，菲律宾企业 Plentina 再获 220 万美元种子轮增投：Plentina 于去年 10 月份在菲律宾推出，其先买后付服务目前仅支持安卓平台（Plentina 也提供以数据为驱动的金融服务内容）。不过该公司也表示，其 iOS 应用或将于明年初时发布。根据该公司提供的数据，今年以来，Plentina 的应用程序实现了 500% 的下载量增幅，现已达到 15 万次。目前，Plentina 在菲律宾已覆盖了 Lazada、Zalora、Shopee、Agoda.com、麦当劳、菲律宾航空公司、National Bookstore 等企业。Plentina 称，除现有的 7-Eleven Philippines 和 Smart Communications 之外，后续还有 20 多家企业正计划同其达成合作伙伴关系。

目前，除 Plentina 之外，该领域还有诸如 BillEase、Tendopay、Cashalo、GCash（当地数字支付巨头，正计划推出先买后付服务）等选手在菲律宾提供先买后付服务。

继 100 亿美元投资承诺后，谷歌向印度中小微企业推出贷款援助计划：动点出海获悉，谷歌于近日表示已同印度印度小型产业发展银行（SIDBI）达成合作伙伴关系，二者将启动一项 1500 万美元规模的金融援助计划，以向当地中小微企业提供小额信贷服务。

据悉，这些贷款将由 SIDBI 发放，并将提供 “有竞争力的利率”。谷歌（印度）客户解决方案总监 Shalini Puchalapalli 表示，贷款金额将从 250 万印度卢比（约合 3.3 万美元）到 1 亿卢比（约合 13.5 万美元）不等。符合条件的公司可以以此贷款为自身购买新设备和机器，扩大其生产基础设施，满足他们的营运资金需求。

此外，Puchalapalli 也补充道，该计划也将优先考虑以女性为创始人的企业以及与抗击疫情相关的设备生产企业。

后疫情时代下，菲律宾初创生态的故事才刚刚开始丨 BEYOND 观点：11 月 16 日，在菲律宾科技加速器 IdeaSpace 基金会执行董事及 Kubo Innovation 联合创始人 Katrina Rausa Chan（下文简称为 Kat）的主持下，戈壁创投循环经济部门负责人 Carlo Delantar、菲律宾企业风投机构 UBX 总裁兼首席执行官 John Januszczak 以及菲律宾直播平台 Kumu 总裁兼联合创始人 Rexy Josh Dorado 齐聚 BEYOND 国际科技创新博览会线上峰会，并就《推动菲律宾包容性创新的初创公司》这一话题展开了线上圆桌讨论。如 Kat 所述，通过本次的深刻且激烈的思维碰撞，这些在菲律宾初创生态系统中举足轻重的领军人物正试图揭示出身处变局之中的菲律宾科创生态将何去何从。

专访 Imint：从瑞典到中国，一家 “低调” 视频增强软件企业的 “高调” 之旅：瑞典上市企业、智能传感器及其数据分析解决方案提供商、视频增强软件 Vidhance 所有方···在这些略显陌生的词语面前，你或许很难想象到汇聚了以上光环的企业 Imint 会同一个普通人之间产生怎样的联系。然而，通过与华为、小米、一加、OPPO、vivo 等知名厂商的合作，Imint 早已深入体现在了大众群体的日常生活当中，并且尤其是就中国手机用户而言。

如上所述，成立于 2007 年的 Imint 是一家总部位于瑞典的智能传感器及其数据分析的高级软件公司，已在视频增强软件的消费者和工业市场有着十多年的深耕经验。无论是视频防抖、动态运动模糊消减、水平校准，还是摄制降噪、实时智能构图、自拍模式、多摄像头校准···基于 Imint 旗下视频增强软件 Vidhance 的先进视频增强算法，你都能在轻轻一按的过程中感受到这个 “默默无闻” 的存在所带来的强大魅力——在把智能手机摄像头及其他类型的相机转变为专业视频制作设备这件事上，Imint 是一个相当 “高调” 的企业。

见证卓越的力量，第二届 ORIGIN 创新奖 “年度创始人” 得主现已公布：经过近半年的层层选拔，本周，我们很荣幸地宣布，由动点国际（TechNode Global）举办的第二届 ORIGIN 创新奖中的 “年度创始人” 奖项得奖名单现已公布。

作为为发掘对所属领域的增长发展以及生态构建起到直接积极影响的机构或个人所设立的 “践行者&颠覆者奖” 中针对那些以领导者品质为公司做出贡献并树立典范的的个人进行表彰的奖项，在今年的 “年度创始人” 大奖中，我们共收到了来自 19 个国家和地区近 300 名选手的报名。从初露头角的初创公司再到已经在市场中展现了一番身手的成熟企业，我们再度领略到了这些亚太地区优秀企业家们的热情和活力。