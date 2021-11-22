近日，北京华云安信息技术有限公司（以下简称 “华云安”）完成亿元人民币 A+轮融资，此轮融资由同创伟业领投，微村智科和国君景泰跟投，密码资本再次担任独家财务顾问。

华云安是一家专注漏洞管理与 AI 攻防的网络安全技术型厂商。除「灵洞」威胁与漏洞管理系统、「灵刃」智能化渗透攻防系统外，华云安于 2021 年又相继发布了轻量级漏洞扫描器「灵鉴」弱点识别与检测系统；与主打零日攻击和未知威胁检测的「灵源」威胁捕猎与溯源分析系统，以及实时漏洞情报预警平台，这些产品的底层能力源自于基于知识图谱的网络安全风险库和场景化人工智能引擎，并依托于云原生产品架构，形成了完整的网络安全攻击面管理（Attack Surface Management, ASM）产品体系。

华云安自成立伊始即以攻击者视角进行网络安全检测和响应，构建集主动防御、情报协同、攻击反制于一体的新型网络安全对抗防御产品体系。其中攻击面管理（ASM）是对抗型防御体系的重要组成。2021 年，Gartner 将攻击面管理（ASM）相关技术定义为新兴技术，这与华云安不断发展的技术思路和产品实践高度吻合。

华云安认为攻击面检测与管理主要分为四大核心技术：即主动探测、被动监测、对抗检测、情报支撑。华云安攻击面管理产品体系中，「灵鉴」与「灵源」从主动探测和被动监测两个维度对攻击面进行检测；「灵刃」将人工智能和攻防相结合，是对抗检测技术的最佳实践；漏洞情报平台是情报驱动、先于攻击的互联网攻击面监测预警平台，除了实时的漏洞情报预警能力外，未来将逐步开放企业未知资产（隐匿资产）、互联网泄漏数据、流氓资产（钓鱼、仿冒网站）和第三方供应链（开源组件）风险监测等互联网攻击面监测能力；整个产品体系基于云原生安全平台构建，微服务化的安全能力轻松支持本地化部署、云化部署和 SaaS 化的交付方式。

华云安创始人兼 CEO 沈传宝表示，过去两年，华云安重塑了漏洞管理和 AI 攻防的价值，开启了从 “漏洞管理” 向 “攻击面管理” 的进阶之路。攻击面管理（ASM）并非单一的技术应用，而是在漏洞、攻防、情报等技术上的融合创新。目前，华云安在漏洞研究、AI 攻防方面已具备核心技术和核心产品，并在监管、电力、金融、教育、医疗等行业取得较大突破。在本轮融资的加码下，华云安将持续夯实人才体系建设，加速实现攻击面检测和管理的技术创新与突破，全力打造攻击面管理第一产品力，持续提升用户网络安全防御能力。

同创伟业合伙人张文军表示，网络安全产业作为新兴数字产业，是建设制造强国和网络强国的基础保障。华云安团队经验丰富，在漏洞管理和威胁治理方面技术积累深厚。其产品及服务已在金融、电力、教育、医疗等关键行业广泛应用，我们认可公司在网络空间安全领域的头部地位，愿与其同行。

微村智科创始人郭欣表示，创立仅两年多，华云安在团队架构、产品成熟度、专利数量和营收规模上的发展速度都让人印象深刻。这一方面得益于公司在行业中选择漏洞管理这个痛点切入，兼顾攻防两侧的能力；另一方面，公司的核心创始团队作为连续创业团队，在创业伊始就对公司的发展方向有了清晰的定位和规划。

国君景泰创始合伙人、正奇安全创业营创始人谭晓生表示，作为专注于网络安全领域投资的专业机构，我们认为华云安作为国内专注于漏洞治理和对抗型防御的创新型厂商，公司底层技术能力强，科研实力突出，兼具攻防与合规两方面经验，兼具国防和关基两大市场。公司创始人沈传宝作为安全行业老兵，技术出众、资源深厚，团队稳定。未来国君景泰将以行业资源赋能华云安。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。