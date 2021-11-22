近期，鲲游光电完成近 4 亿元 B+轮融资。本轮融资由中信正业信业产业基金、云锋基金、浦东科创集团海望资本、建信（北京）投资、明势资本、源码资本、碧桂园核心联盟企业盈睿资本等战略与财务投资机构参与投资；老股东昆仲资本、华登国际、临港智兆、元璟资本、元禾辰坤、晨晖创投等继续跟投。

鲲游光电表示，本轮融资将用于进一步提升公司晶圆级光学能力，全力配合重要客户和重要合作伙伴，升级研发量产系统闭环。

鲲游光电上海临港基地第一期近万方超净间已建成投入使用；伴随本次融资结束，二期正式进入实质规划。对于公司目前的主要产品序列：1）3D 传感用光学芯片已成熟导入量产。该系列产品在华为 P 及 Mate 等一线旗舰手机机型规模出货，下一步将继续拓展新型的 3D 产品类型（如 dToF、短距离雷达等），以及新需求（如扫地机器人，门锁，生物识别等）；2）公司车载激光雷达 LiDAR 用微纳光模组于今年下半年顺利通过客户量产认证，并将于 2022 年 1 季度起于国际一线新能源汽车主流型号上量产导入；3）AR 增强现实显示作为重要战略方向，公司加速拓展 AR 衍射光波导研发与量产能力。公司 “逍遥” 系列产品自 2020 年起导入小规模量产，正稳步爬升规模，性能与品类正按既定研发计划高速迭代；4）面向未来，公司进一步开拓新技术与新需求的发展方向，在车载 HUD，超表面与超透镜，光计算等领域扩大研发布局。

鲲游光电是专注于晶圆级光学、光集成领域的高科技企业，总部位于上海。该公司由国际国内光电子领域顶级学者、多年光电产业经验的行业资深人员组成。核心研发团队及管理层包括斯坦福大学、罗切斯特大学、南洋理工大学、剑桥大学、浙江大学、上海交大等光电院所的教授、博士；前微软、NASA、Oplink、GE、飞利浦、暴风等国际企业高管。依托自身深厚的技术积累、高精度的制造工艺，鲲游光电通过融合集成光学与集成电路的创新思路，致力于探索前沿光子、光电子领域的实现与创新应用。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。