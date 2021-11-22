11 月 22 日，北京清辉联诺生物科技有限责任公司（以下简称 “清辉联诺”）宣布完成 1 亿元人民币 Pre-A 轮融资。本轮融资由中关村协同创新基金、龙磐投资、弘晖资本共同出资，资金将用于公司异体细胞药物产品的临床试验推进、新靶点创新药物的临床前研究，以及公司研发中心建设等。

清辉联诺（Unicet Biotech）由清华大学药学院张永辉教授领衔创立。张永辉教授一直致力于研究代谢对免疫的调控机制，探索新型免疫治疗策略，相关研究成果已在 Cell、Immunity 等知名学术期刊发表。其中，针对γδ T 细胞识别肿瘤及病原体机理的前沿工作为γδ T 细胞的临床应用奠定了重要基础。2019 年，在天使投资人同方以衡、布谷资本的支持下，张永辉教授发起创立清辉联诺，率先推进γδ T 细胞产业化开发。清辉联诺根植于创始团队在γδ T 细胞领域持续、深入的研究积累，以及代谢调控免疫的独特视角，布局了异体细胞药物、γδ T 细胞/BTN 小分子药物、γδ T 细胞/BTN 抗体药物等多条研发管线，全面挖掘γδ T 细胞对肿瘤和感染性疾病的治疗潜力。目前，清辉联诺首款细胞治疗药物已启动备案临床试验。

清辉联诺联合创始人、首席执行官赵辉博士表示：“感谢新老投资机构对公司的鼎力支持。近一年来，曾经 “小众” 的γδ T 细胞因其可异体移植的天然优势和在实体肿瘤治疗中展现出的巨大潜力，开始获得越来越多的关注。清辉联诺的产品布局和源头创新能力获得资深专业投资机构的认可，这让我们深感荣幸和责任重大。成立以来，清辉联诺稳扎稳打，解决了γδ T 细胞临床应用面临的多项关键技术难题。下一阶段，我们将加速开展γδ T 细胞临床试验，持续推进相关新靶点创新药物开发进程，期望早日为长期承受病痛的患者带来更多变革性的治疗方案。”

中关村协同创新基金管理合伙人孙次锁表示：“目前市场上一直在寻找更接近标准化药物生产而非个性化治疗的细胞药物，γδ T 细胞无疑是一个重要的技术路线。清辉联诺团队拥有对γδ T 细胞/BTN 免疫机制的深刻理解、高效的执行力和持续开发能力，正快速推进多个管线产品化。我们期待清辉联诺的创新药物给市场注入新生力量，早日造福患者。”

龙磐投资董事长余治华表示：“细胞治疗是未来医疗发展的重要方向，而独特的识别机制以及优异的通用性使得γδ T 细胞具有非常巨大的医用潜力。清辉联诺团队在γδ T 细胞治疗方面具有深刻的生物学理解以及出色的研发能力，围绕γδ T 细胞打造了丰富的产品管线，公司具有巨大的发展潜力。龙磐投资也将利用自身经验和资源帮助并且陪伴企业共同成长。期待清辉联诺的产品快速进入到临床阶段，早日造福广大患者。”

弘晖资本团队表示：“非常荣幸本次与其他优秀的投资机构一同支持清辉联诺团队。清辉联诺创始人张永辉教授在类异戊二烯脂代谢通路研究领域深耕多年。整个团队充满朝气、勇于创新，基于对γδ T 细胞肿瘤杀伤机制和 BTN 家族蛋白靶点的研究成果，布局了三大 first-in-class 研发管线：γδ T 细胞药物、小分子药物和抗体药物。我们期待公司独特的技术平台能为未满足的临床需求提供新的解决方案，为患者带来福音。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。