​目前，全球各国都对智能制造表现出强烈的兴趣，德国提出用 “工业 4.0” 来塑造德国制造业的未来，该体系也受到了全世界的关注和认可。随着自动化进程的不断深入，机器人作为智能制造的代表逐渐成为工业生产和人民日常生活关注的热点。

根据机器人的应用环境，我们可以将机器人分为工业机器人和服务机器人两大类。在我国人口老龄化加剧、数智化经济快速发展等因素和背景下，服务型机器人在各个领域的应用正在加速扩展。机器人的应用不仅解放了我们的双手，也提高了人们的幸福指数。另一方面，随着我国工业自动化的快速发展，工业机器人作为高精度产品在一定程度上不仅节省劳动力和成本，而且安全、高效、可靠。工业机器人已经从最初的工业应用扩展到国防军事、教育行业、民生医疗等领域，对我国智能制造发展具有重大意义。

中国工业机器人的生产制造虽然位居世界第一，但是核心技术还有待突破。目前，我国针对机器人行业的相关政策不断出台，重在鼓励突破核心技术、进行自主创新、加快国产化进程，为我国机器人发展提供了良好的政策环境。

在 2021 年 BEYOND Expo 举办期间，BEYOND 组委会将联合微软加速器倾力打造 “机器人论坛”。论坛将就智能机器人技术突破、机器人赋能产业挑战、未来机器人产业发展趋势，以及服务型机器人商业演化模式等开展深入探讨。

机器人论坛将邀请梅卡曼德机器人、一造建筑科技、优艾智合、斯坦德、英汉思机器人、南大电子、星速购等机器人行业顶尖企业及嘉宾出席，共同参与此次机器人论坛。

关于微软加速器

微软加速器是微软公司面向科技型初创企业发起的全球项目，也是一个关注科创企业成长性和技术先进性的科创生态赋能平台。我们为加速器的校友企业提供全球顶尖的资本、科技服务、培训、渠道等资源，帮助校友企业培育快速成长和持续创新的能力。

微软加速器中国唯一官方网站：https://startups.microsoft.com/zh-cn/

微软加速器·中国联系邮箱：mfschina@microsoft.com

BEYOND 国际科技创新博览会 2021 已经于 11 月 9 日强势开幕，持续一个月线上会议，线下将于 12 月 2-4 日在澳门威尼斯人金光会展中心举行，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。

BEYOND

参展报名，预购从速，请戳链接提交信息：https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/ 成为赞助商参与大会，请通过 bd@beyondexpo.com 联系，获取报价信息 限时优惠票已正式发售，请戳链接获取：https://beyondexpo.com/zh-hans/tickets/ 媒体通行证申请，请戳链接提交信息 https://tickets.technode.com/media-passcn.html BEYOND 国际科技创新博览会，我们澳门见。

​