BEYOND 国际科技创新博览会 2021 将于 12 月 2-4 日在澳门威尼斯人金光会展中心举行，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。普洛斯确认出席 BEYOND 国际科技创新博览会，将于 12 月 3 日举办 “绿色智慧物流论坛”，探讨物流行业发展趋势及供应链创新等话题，重新定义物流产业链。

现代物流业是支持国民经济发展的基础性服务业，也是科技创新和金融投资的热门领域。此次参与 BEYOND 国际科技创新博览会，普洛斯期待与来自资本、技术、产业的专业人士共同探讨绿色智慧物流的前瞻趋势与企业实践，重塑面向未来的供应链物流体系，促进科技与物流行业的深度结合。

作为专注于供应链、大数据及新能源领域新型基础设施的产业服务与投资管理公司，普洛斯携手客户和生态企业，践行可持续发展理念，投入科技创新，搭建世界一流的绿色智慧物流基础设施，实现智慧化、零碳化运营，推进现代物流业转型升级。

BEYOND 国际科技创新博览会，是澳门链接全球科技创新产业的重要平台。普洛斯希望借此机会，发挥普洛斯在大湾区的产业布局优势和生态体系力量，大力支持澳门多元化产业发展，助力澳门成为全球科技产业新的聚焦点。

BEYOND

BEYOND 将为初创型参展公司提供更多交流对接合作的机会，为参展的行业头部公司、跨国公司、独角兽等大型企业，提供产品发布、行业交流和宣传曝光的机会，提升行业影响力。

BEYOND 将成为澳门链接全球科技创新产业的重要平台，旨在成为全球顶级的年度科技盛会之一，链接亚太地区和全球科技生态。展区设立近 5 万平面积，覆盖四大领域影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业等参展企业，以及邀请全球的生态伙伴，政府机构及国家大使以及全球资本和媒体参与共谋国际盛事。

加入博览会与普洛斯同馆展出，

抓紧时间参展，点击链接 https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/

普洛斯

普洛斯是全球领先的专注于供应链、大数据及新能源领域新型基础设施的产业服务与投资管理公司。结合投资与运营的专长，普洛斯致力于为客户及投资者持续地创造价值，业务遍及巴西、中国、欧洲、印度、日本、美国及越南，资产管理规模超过 1,200 亿美元。

普洛斯致力于实施一系列广泛的环境﹒社会﹒治理（ESG）项目，以提升我们的业务，为投资人创造价值，支持我们的员工，并扶持和发展我们所在的社区。

普洛斯在中国 68 个地区市场，投资、开发和管理着 400 多处物流仓储、制造及研发、数据中心及新能源基础设施。作为领先的另类资产管理机构，普洛斯在中国的资产管理规模达 720 亿美元，在中国境内外募集并运行多支专门投资于中国的私募基金；普洛斯 REIT 是中国首批公募基础设施 REITs 之一，也是上交所首支 “仓储物流类” 基础设施公募 REIT。

普洛斯还率先投资于技术和创新，不断升级科技及服务能力，创建以物联网和验真数字技术为基础的供应链金融及风险管理服务，打造领先的产业服务生态体系。通过股权投资、金融科技及创新孵化，普洛斯引领智慧化前沿，不断提高资产运营效率，提升资产价值。

BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，同期线上线下的双重形式举办数十场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、人工智能、智慧物流、农业科技 、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技 、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会，合作对接会等等，邀请全球顶级嘉宾参与分享行业风向以及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。在 BEYOND 国际科技创新博览会上，大家可以深入了解普洛斯的科技创新理念与实践。

BEYOND

参展报名，预购从速，请戳链接提交信息：https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/ 成为赞助商参与大会，请通过 bd@beyondexpo.com 联系，获取报价信息 限时优惠票已正式发售，请戳链接获取：https://beyondexpo.com/zh-hans/tickets/ 媒体通行证申请，请戳链接提交信息 https://tickets.technode.com/media-passcn.html BEYOND 国际科技创新博览会，我们澳门见。

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