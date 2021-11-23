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科技对我们的影响是非常大的，不单单改变了我们的衣、食、住、行。到目前为止，我们社会经历了三次科技革命，每一次革命都使生产力发生巨大的飞跃，对世界经济发展和生产、生活方式的变革产生了极其深刻的影响。使得我们的生活更加的方便、快捷、幸福。

科学技术是第一生产力，随着社会经济的发展，科学技术作为一个加强性因素，越来越渗透到人有因素和物的因素中，促进社会生产力发展发挥着巨大的作用。未来 15 年是具有全球影响力的科技创新中心功能全面升级的关键跃升期，科技应该被越来越多的用于解决人与环境协调发展过程中出现的各种困难与问题，这其中包括但不限于绿色科技、食品与农业科技、绿色科技等等。

BEYOND 聚焦影响力科技、生命科学、新基建智慧城市与生活、未来科技四大领域。影响力科技将重点关注：可持续与清洁能源、可再生材料/可回收材料、回收技术、新能源汽车技术、智能电网、零排放/零污染制造、环境保护技术、植物性食品、动物肉替代、功能性食品、可持续农业、农业机器人和无人机等方面。

BEYOND

BEYOND 国际科技创新博览会 2021 将于 12 月 2-4 日在澳门威尼斯人金光会展中心举行，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。极米科技将参展 BEYOND 国际科技创新博览会，并在影响力科技展区亮相。

BEYOND 将成为澳门链接全球科技创新产业的重要平台，旨在成为全球顶级的年度科技盛会之一，链接亚太地区和全球科技生态。展区设立近 5 万平面积，覆盖四大领域影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业等参展企业，以及邀请全球的生态伙伴，政府机构及国家大使以及全球资本和媒体参与共谋国际盛事。

加入博览会与极米科技同馆展出，

抓紧时间参展，点击链接 https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/

极米科技

极米科技成立于 2013 年，总部位于中国成都，专注于智能投影和激光电视领域，是一家集设计、研发、制造、销售和服务于一身的高新科创企业。基于 “让光影改变生活” 的使命，极米致力于突破极限，追求极致，在智能投影领域开创了多项引领行业的创新技术，累计获得 38 项国际大奖，包括红点、iF、Good Design Award、IDEA 世界四大工业设计大奖。目前，通过线上与线下零售相结合的方式，极米的用户已经遍布全球多个国家和地区。本次博览会上，极米科技也将专门设置海外产品专区，向全球消费者展示 “中国智造” 的创新产品。

BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，并以同期线上线下的双重形式举办近百场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会、国际资本对接会、创新路演等等，邀请全球重量级嘉宾参与分享行业风向及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。在 BEYOND 国际科技创新博览上，大家可以深入了解极米科技的科技创新理念与实践。

BEYOND