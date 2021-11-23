11 月 24 日盘前，BOSS 直聘（NASDAQ：BZ）发布了 2021 年三季度未经审计的财报。财报显示，BOSS 直聘三季度实现营收 12.11 亿元，同比增长 105%，超过市场预期。扣除股权激励费用后，公司继续保持盈利，净利润 3.85 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日止的 12 个月，BOSS 直聘付费企业客户总数达到 400 万。

网络安全审查期间，公司暂停用户新增。报告期内，得以充分观察到老用户的使用粘度与产品认可度。三季度 BOSS 直聘 APP 平均 MAU（月活跃用户数）为 2882 万，较去年同期增长 28.8%；DAU 占 MAU 比例为 27.5%，保持稳定。

“暂停用户新增对团队带来了较大的挑战，但公司用技术改造传统人力资源服务的模式有效性没有发生变化。挑战也是机遇，公司应利用这段时间加强核心能力建设，优化增长思路，追求更高质量、更安全的发展”，BOSS 直聘创始人、董事长兼 CEO 赵鹏表示，“我相信，一直习惯于做大的企业，未必都能做强。但是能够做强的企业，必定更有机会做大。”

“稳定的活跃度证明了过往 BOSS 直聘以求职端体验为先、平等普惠中小企业路径的竞争优势，稳健的盈利则反映了公司健康、高质量的商业模式”，BOSS 直聘 CFO 张宇表示，“三季度公司在产品、技术、安全等方面全面进行服务水平优化。同时公司正积极配合监管，以期未来以更安全、更完善的状态向新用户开放。未来，公司将持续加大对人力资源科技领域的投资，在服务业、制造业、农业等重点行业实现人力资源配置效率优化技术的工业化与服务化，缓解结构性就业矛盾。”

用户保持粘性，持续实现盈利

财报显示，三季度 BOSS 直聘实现营收 12.11 亿元，其中 99% 的收入来自在线招聘服务，经调整后经营性利润率为 34%。

报告期内，销售与营销成本为 4.16 亿元，占收入比为 34%。借此，扣除股权激励后费用后净利润较去年同期上涨 636%，较上季度上涨 56%。

据不完全统计，报告期内包括 T.Rowe、摩根大通、摩根士丹利、加拿大养老金计划投资委员会等在内的 36 家机构建仓、增持 BOSS 直聘。

三季度，BOSS 直聘在用户侧重点推进了 “关注度普惠” 项目，大学生与中小微企业等重点用户群从中受益。项目集合智能匹配系统与行业研究力量，追求求职者和招聘者双边资源分配的公平性，支持在市场中处于相对竞争劣势的招聘者和求职者获得更多机会。

2021 年 9 月开始，教育部下属 “24365 校园招聘服务” 与 BOSS 直聘联合开启大学生秋招直播季活动，开展上百场直播，提供超过 10 万个就业岗位，让大学生 “看全国机会，面全国岗位”，与企业高管、招聘负责人 “面对面”。此外，BOSS 直聘近期上线了 “职业百科”，向大学生及有需求的求职者免费提供岗位 “入门指南”“职业发展趋势”“求职面试经验” 等知识。

值得一提的是，“关注度普惠” 项目同样关注到了教培行业转行转岗求职者。2021 年 8 月项目在北京试点后，求职者人均获得招聘方沟通的机会显著提升，超出平均水平四分之一。如今策略正在全国推广。

蓝领服务方面，三季度 BOSS 直聘服务范围进一步从城市服务业扩大至生产制造业。直播间里出现的制造业企业不断增加。湖南某 LED 显示屏制造商在多个招聘平台试水了直播招聘，在 BOSS 直聘的第一场直播中，该企业单场直播招聘效率达到历史新高，是过往水平的 10 倍。

制造业蓝领求职招聘市场长期、普遍存在信息高度不对称、中介环节复杂等现象，导致求职者权益受损。BOSS 直聘方面表示，公司将持续加大技术和线下认证审核团队的投入，开展不良中介治理、正规中介优选等专项，提升职位真实性，为蓝领用户提供一个安全、可信赖的求职平台。

报告期内，通过不断优化不同背景用户的服务体验，BOSS 直聘 MAU 保持了稳定水平，达到 2882 万。其中，DAU 占 MAU 比例为 27.5%，稳定保持领先。

推动人力资源公平分配 持续投入行业技术基础设施建设

财报显示，BOSS 直聘三季度经营费用为 9.04 亿元。其中收入成本 1.55 亿元，带来 87% 的毛利率。结合过往披露数据计算，BOSS 直聘连续 10 个季度毛利率超过 85%。

BOSS 直聘三季度持续加大研发投入，研发费用达 2.09 亿元，同比增长 50%。BOSS 直聘方面表示，公司将继续坚定不移地投资技术、投资人力资源科技；坚定不移地用技术支持在市场中处于相对竞争劣势的中小企业招聘者和长尾求职者平等获得机会。

随智能匹配技术效能提升，相关技术积累在中小企业求职者关注度普惠等方面成为强催化剂。三季度，中小微企业直播间实现了 “3-5 分钟响应，百万级精准匹配”。河南 12 家专精特新与双创企业在一场直播中，转化率超过平台日常平均水平 40%。

同时，农业企业，边疆、少数民族欠发达地区企业等典型求职者关注度 “弱势企业” 获取的人才沟通机会稳步提升。近期，BOSS 直聘农林牧渔类企业日活跃数达到 2019 年同期的 7.8 倍。在求职者与招聘者的交互之间，越来越多求职 “码农” 开始 “务农”。

在欠发达地区，中小企业经常缺乏聘请专业人力资源部的能力与预算，又切实存在招聘需求，提供发展岗位。目前，BOSS 直聘注册 “非职业招聘者” 最多的地区，分别为贵州黔西南布依族苗族自治州、云南红河哈尼族彝族自治州、新疆阿克苏地区、云南文山壮族苗族自治州、新疆巴音郭楞蒙古自治州，占比均超过 70%。

三季度 BOSS 直聘继续在求职安全与信息真实方面进行投入。线下安全审核团队已经扩展到了 50 个城市，结合线上的审核系统，对超过 90% 的企业端流量进行地址和雇主的真实性核验，并加强对虚假地址、非正常情况的异地招聘等行为的打击和限制，有效降低了用户的举报和投诉率。

近期出台了一系列数据安全和个人隐私保护的法律法规。BOSS 直聘正结合相关要求，对标行业高标准，持续加大投入，强化数据安全和隐私保护工作。BOSS 直聘创始人、董事长兼 CEO 赵鹏表示，“数据安全及用户隐私保护工作，对互联网相关任何一个领域的公司都是极为必要的。这种核心能力的建设，是公司对用户、社会责任的体现，对于公司的长期经营，具备永续的价值。”