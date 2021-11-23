近日，新锐零食品牌卤味觉醒宣布完成 5000 万元 A 轮融资，由经纬创投独家投资。

卤味觉醒成立于 2020 年 11 月，聚焦在卤味零食赛道。其于今年 3 月推出卤味觉醒弹力鸡爪，将潮汕盐焗的工艺与卤制工艺做创新性的结合，以 Q 弹有嚼劲的过瘾口感来打动消费者。卤味觉醒非常重视产品的研发，期待做出更多 “一口过瘾” 的卤味产品来满足挑剔的年轻消费者。

经纬创投合伙人王华东表示： “卤味食品是近年来增速最快的食品品类之一，零食更是以每年 20% 的速度在增长。整个卤味行业格局高速分散，前 5 大玩家占据 21% 的市场，但都集中在线下。年轻消费者对卤味肉类零食的需求出现了新的分化，他们期待食材更优，更好吃过瘾的产品，这都是新锐消费品品牌的机会。创始人王璐是一名非常成熟的创业者，其拥有非常丰富的线下渠道经验以及消费者洞察的能力，对做消费品品牌也有足够的耐心。期待他能带领团队给消费者和行业带来更多惊喜。”

卤味觉醒以线上渠道为突破口，同时也在积极布局线下渠道。本月，卤味觉醒将陆续进驻 KKV、全家、711 等线下渠道。

本轮融资后，卤味觉醒将开发更多卤味零食，同时也将更积极做渠道推广。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。