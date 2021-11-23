侵入式脑机接口平台公司宁矩科技（NeuraMatrix）宣布完成亿元人民币 A 轮融资，华盖资本、沙特阿美旗下多元化风投基金 Prosperity7 Ventures（P7）联合领投，老股东经纬创投加码，光源资本担任本轮融资独家财务顾问。此轮融资完成后，NeuraMatrix 将进一步加大芯片研发、量产投入，推进软硬件开发，并加速科研、医疗设备量产。

NeuraMatrix 成立于 2019 年底，致力于打造材料-芯片-硬件设备-软件-体化的脑机接口平台，并率先在科研、医疗场景落地，提供行业专用解决方案。

其创始团队自 2010 年起就在宾夕法尼亚大学和德国马克斯-普朗克研究所进行相关学术研究。作为清华大学孵化的初创公司，NeuraMatrix 的创始团队均为技术背景出身，两位联合创始人分别为清华大学和中科院的教授，专注脑机接口和生物材料技术，技术水平领先；公司工程师团队来自生物材料、芯片和软件等专业，博士和博士候选人占比超过 70%；市场销售团队有丰富的医疗器械和相关产业背景。

与非侵入式设备相比，置于脑区内的侵入式脑机接口可以获取从低频到高频更全面的高质量信号，实现多重复杂应用。随着设备小型化、植入微创、生物材料的发展，用户对设备接受程度预计将大幅提升，侵入式脑机接口被认为是更能满足未来智慧医疗、智能交互需求的产品。

目前，NeuraMatrix 自研的脑机接口专用的系统级芯片已经完成流片，预计明年初实现搭载自研芯片的设备量产。该芯片是国内首个双向脑机接口商用芯片，具有多通道、强抗噪、低功耗、无线传输等特点，芯片性能指标处于世界领先水平。该公司推出的国内首个无线侵入式脑机接口设备，一代样机已开始供客户使用。

NeuraMatrix 目前已与多家科研院所、医院、药企开展科研合作，已签订上千万元设备采购意向订单。此外，该公司自建的万级 GMP（Good Manufacturing Practice）生产车间，也计划年内投入使用，将用于二类、三类医疗器械批件的注册申请。

按照中长期规划，NeuraMatrix 将逐步打开下一代神经系统疾病医疗市场和互融式人机交互市场。

NeuraMatrix 正与清华大学附属长庚医院、首都医科大学三博脑科医院、北京天坛医院、宣武医院等医疗机构展开运动康复、神经电刺激治疗帕金森和癫痫、脊髓瘫痪和面瘫等方面的合作。通过对脑电信号的采集刺激一体化与算法相结合，该公司将对癫痫、疼痛、脑卒中、帕金森等神经系统疾病提供基于新一代脑机接口设备的颠覆性解决方案，从而开启千亿级别新市场规模。

本轮融资的领投方华盖资本同样在医疗健康领域深耕多年，也将加速 NeuraMatrix 医疗解决方案的落地应用。

长期来看，NeuraMatrix 将致力于在未来 10 年内成长为脑机接口领域的 “苹果”，通过核心材料、自研芯片、脑机接口终端、脑电软件工具及系统平台，构建脑机接口应用终端矩阵，以及脑机接口领域的生态系统，探索更多人机交互场景，挖掘脑机接口包括大数据在内的无比巨大的商业价值。

华盖资本投资副总监刘荻表示：“脑机接口是助力脑科学研究、改善中枢神经系统疾病状态的强大技术平台。NeuraMatrix 是国内少有的兼具底层硬件技术实力和扎实生物学背景的复合型创业团队。我们很看好公司深耕底层硬科技技术，并在科研、医疗行业率先实现技术转化与产品落地，成为具有全球竞争力的脑机接口领域的领导者。”

Prosperity7 表示：“价格可负担的小型化无线硬件和软件技术的出现，正在引发医疗领域迅速变化。脑机接口（Brain-Computer Interface，BCI）领域处于尖端技术的前沿，有可能为一些最具挑战性的疾病提供逐步解决方案。” 阿美风险投资（Aramco Ventures）首席执行官 Mahdi Aladel 也表示：“我们相信，NeuraMatrix 是 BCI 领域的先驱，并利用突破性创新为一些人类最具毁灭性的神经疾病提供独特的解决方案。Prosperity7 致力于投资有潜力改善人类生活的技术，我们相信 NeuraMatrix 正走在正确的道路上。”

经纬创投合伙人左凌烨表示：“我们相信侵入式脑机接口是具备颠覆性的下一代人机交互平台技术，将广泛应用于科研设备、神经疾病治疗乃至未来的教育、娱乐、社交等场景。NeuraMatrix 创始团队在相关领域技术积累深厚，处于国际顶尖水平，在系统级芯片等关键技术上不断快速迭代。我们很高兴作为公司最大的机构投资人以及 Pre-A 轮独家投资方，并在 A 轮持续支持公司，也期待公司从科研和医疗市场开始，长期持续引领中国脑机接口行业发展。”

光源资本副总裁罗锟表示：“脑机接口作为前沿的跨学科领域，全球有能力致力于这项工作的团队凤毛麟角。很兴奋能在国内遇到 NeuraMatrix 这样优秀的全球顶尖团队，在芯片、生物材料、算法等领域均有深厚积累。NeuraMatrix 的第一代产品已经量产并在全球科研市场广受追捧。不仅如此，随着针对不同病症的诊疗方案不断成熟，产品也将在医疗市场大展拳脚。祝贺 NeuraMatrix 本轮融资再获更多优质股东的加持，新进股东将在医疗资源和海外市场为公司带来强劲助力。期待 NeuraMatrix 在脑机接口领域持续突破，像 Apple iPhone 一样为人类带来颠覆性改变，拓展前所未有的脑机生态，带领人类突破碳基生命的极限。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。