第 26 届联合国气候变化大会 COP26 近期在英国格拉斯哥举行。创新性的订阅式智能家居品牌 ROEHL 入选《2021 企业气候行动案例集》，亮相 COP26 主会场设立的 “中国企业馆”。

万科公益基金会和大道应对气候变化促进中心（C Team）在联合国气候变化大会 COP26 的主会场首次设立 “中国企业馆”。历经数月征集筛选，《2021 企业气候行动案例集》在中国企业馆首次发布。该案例集汇集了 ROEHL、丝芙兰、星巴克中国等十家企业针对气候变化所提供的碳减排实现方案。在案例集中，ROEHL 分享了基于循环经济理念的商业模式及全面的低碳解决方案，颠覆工业上常见的 “计划性报废” 策略，以实际行动提供应对气候变化的解决之道。

以商业模式创新 颠覆 “计划性报废” 模式

ROEHL 是中国第一家针对旗下产品发布产品碳足迹和减碳潜力的家电品牌，通过科技创新，为客户带来绿色环保的订阅式轻生活。根据第三方碳足迹计算机构碳阻迹的核算报告，ROEHL 首款自主研发的产品——Madeleine 空气净化器，以 25 年为期，能够较行业平均碳排放减少 67%。自 2020 年成立至今，ROEHL 为合作伙伴及客户所提供绿色低碳的空净服务解决方案，已帮助减少碳排放 47,323kgCO2e（相当于种植了 473,230 平方米的阔叶林）。

与此同时，ROEHL 因在打造绿色轻生活商业模式和可持续产品设计领域的创新，不仅跻身美国三大商业媒体之一《快公司 FastCompany》“2020 中国最佳创新公司 50” 榜单，其明星产品空气净化器也斩获享誉全球的德国 iF 产品设计奖。

因循环经济梦想出发 助力达成碳减排目标

第 26 届联合国气候变化大会备受关注，也展现了世界各国应对气候变化的决心正在日益增强。ROEHL 将以此次入选《2021 企业气候行动案例集》为契机，以创新为驱动，致力于提供绿色低碳的智能家居解决方案，用实际行动响应中国 “3060” 双碳目标，践行自身的环保理念。