11 月 23 日，企业微信服务商探马 SCRM 宣布获得由钟鼎资本领投的 3000 万美元 B+轮融资，老股东跟投。探马 SCRM 创始人、CEO 常丰峰表示，本轮融资将继续加大研发与服务投入。

此前，探马 SCRM 已于 7 月 28 日获得由软银亚洲风险投资公司（SoftBank Ventures Asia）领投、顺为资本联合投资的 1500 万美元 B 轮融资；于 5 月 25 日获得由蓝湖资本、君联资本和险峰长青联合投资的千万美元 A 轮融资。半年时间内，该公司累计完成 3 轮共 5500 万美元融资。

探马成立于 2020 年，公司近 500 人，产研团队占比约 50%，服务团队占比约 10%。探马核心团队来自国内外企业，如 Google、腾讯、百度、华为、金蝶、IBM、销售易等，其中，由曾任百度科学家的高管与海内外顶尖大学计算机博士/硕士等成员组成「探马研发中心」，拥有前沿技术创新能力和深厚的企业服务积累。

探马 SCRM 作为营销服一体化 SaaS 平台，客户聚焦在 B2 大 C、B2B 等企业，消费类型为高频高客单价、低频高客单价商品及服务，行业覆盖教育培训、金融保险、医疗美容、家居家装、制造、企业服务等。

探马总部位于北京，在上海、广州、深圳、成都、杭州、郑州、长沙等地设有分公司，共服务了全国 4000 余家企业客户，活跃用户超 70000。

为了承接客户大量的需求，进一步优化客户体验，探马将继续升级研发与服务体系。在产品研发方面，探马将加速扩大研发团队，吸纳高精尖人才，进一步提高产品的稳定性，进一步提高需求的响应速度，同时，更加深入客户的业务场景，提供更贴合业务的产品方案。在服务方面，探马将在教练式客户成功体系的基础上，增加《个性化咨询服务》项目。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。