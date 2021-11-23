11 月 23 日，三迭纪宣布完成数亿元 B+轮融资。本轮融资由勤智资本领投，原有股东经纬创投、云启资本追投，华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问。

今年 6 月，三迭纪刚刚完成 3.3 亿元 B 轮融资，数月内再次完成数亿元 B+轮融资。本轮融资将主要用于人才招募与商业合作。

三迭纪成立于 2015 年，公司致力于建设全新的 3D 打印药物技术平台，涵盖药物剂型设计、数字化开发和智能化生产全链条。目前，作为首家入选美国 FDA 新兴技术项目的中国药企，三迭纪正在参与制定美国药典 3D 打印药物行业标准。

经过六年发展，三迭纪已走在全球 3D 打印药物领域的最前沿，占有全球 3D 打印药物领域超 1/5 的专利申请数量，并即将建成 5000 万片年产能的连续化、智能化 3D 打印药物生产线。2021 年 10 月 27 日，三迭纪发布 2.0 时代的开放战略，标志着公司正式进入新兴技术商业化阶段。

三迭纪创始人、首席执行官成森平博士表示：“感谢勤智资本及公司老股东对三迭纪的支持，感谢华兴资本的助力。在三迭纪快速发展的 2.0 时代，我们将以平台技术的力量，为全球药企提供解决方案，推动制剂行业的数字化和智能化。”

勤智资本管理合伙人郑振华先生表示：“能成为三迭纪本轮融资的领投方，我们勤智资本感到十分荣幸。勤智资本以 ‘投资回归实业、资本服务产业’ 为价值理念，重视原创投资和价值投资。三迭纪具有全球首创的 MED 3D 打印技术，可实现对药物释放的精准控制，提高药物产品的疗效、降低副作用，为患者带来更有临床价值的药物产品。此外，三迭纪将贯彻开放战略，通过开放技术资源，建立与全球药企的广泛合作，快速实现新兴技术的商业化。三迭纪的专注与专业和勤智资本的投资理念十分契合。我们勤智资本会与三迭纪携手前行，共同推进全球生命健康行业的发展。”

经纬创投合伙人喻志云博士表示：“三迭纪的突破性的 3D 打印药物技术平台可几乎覆盖所有类型的目标药物释放曲线。作为首家入选 FDA 新兴技术项目的中国公司，三迭纪的技术平台壁垒高，在药物制剂的各个环节积累了大量的认知，实现了从药物目标曲线设计、设计制剂结构和成分、建立药物制剂模型、打印原型验证和大规模生产的闭环，对于新药研发具有突破性意义。自从经纬投资以来，三迭纪加速发展，目前全世界四个进入注册申报阶段的 3D 打印药物有三个来自三迭纪，未来随着三迭纪生态系统的加速迭代和开放，会有越来越多的创新药物通过 3D 打印的方式带给我们惊喜。我们很看好三迭纪未来通过其技术平台和全球合作伙伴为病人带来持续不断的针对临床未满足需求的创新药。”

云启资本创始合伙人毛丞宇先生表示：“药物开发和生产数字化和智能化是数字化智能制造的重要组成部分，也是制药工业现代化的关键路径。作为中国首家 3D 打印药物开发者，三迭纪的底层制造技术为制药行业开发和生产带来了数字化升级。我们相信成森平博士带领的团队和其完善的工程制造生态将发挥出中国速度和创新优势，未来成为世界领先的科技制药公司。”

华兴资本董事总经理、医疗与生命科技组主管谢屹璟先生表示：“我们衷心地祝贺三迭纪成功完成本轮融资交易。在陪伴公司完成两轮融资期间，我们有幸见证了一个行业引领者的不断成长。智能化制药正在引发新一轮的医药产业变革，让我们共同期待全球首个智能制药中心的诞生，让 3D 打印技术将制药行业推向新的高峰。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。