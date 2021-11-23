据 IDC 发布的《数据时代 2025》报告显示，全球数据量预计 2025 年将达到 175ZB，超过 2020 年数据量的 3 倍。数据作为第五大生产要素已成为不争事实，而企业数字化转型的新动能，将逐步聚焦于借助智能化手段，挖掘数据在业务经营中的生产力价值。

在 11 月 23 日的众安开放日数据智能专场，众安带来数智化赋能升级，并发布两款平台型产品—集智平台 2.0 和用户交互挖掘平台鲸探。众安保险首席数据官段朝阳表示：“数智化相对数字化，关键在于加速数据价值向业务价值转化，使数据要素带来业务提质增效的作用。这既需要专业技术团队+成熟的数字化体系，还需要技术工具来提供智能化解决方案。

众安提出数智化赋能，源于早在 2016 年开始布局大数据及人工智能技术的实践探索。众安搭建了一支核心成员硕博比例超过 50% 的数据智能团队和内部代号 “4633” 的数智化体系，逐步将技术应用到保险全价值链。例如通过 OCR 识别和知识图谱技术，实现尊享 e 生产品最快秒级理赔；借助动态加复购的数据模型优化，众安保险自有平台加购率超过 16% 等等。

“众安以自身 ‘4633’ 数智化体系为基础，抽象出 IPSOAR（识别，预测、分群、优化、认知、风控）六大核心算法能力，打通业务价值转化的数智化赋能路径。” 段朝阳介绍道。

而数智化不可或缺的技术引擎，正是此次众安对外发布的企业大数据处理平台——集智平台 2.0 和用户交互挖掘平台鲸探。集智平台 2.0 集成 AI+BI+可视化 ETL（数据仓库）技术，智能整合企业多端口数据，规范企业数据池，完成繁杂的数据治理和智能决策环节。通过实际业务验证，在众安内部提升超过 50% 的数据分析效率，降低 40% 的人力成本。

集智平台 2.0 还充分发挥其简单易用的特性，SaaS 版本最快一天上线。无需借助专业数据分析人员，即使零代码基础的前端业务人员也可轻松上手操作，仅需 5 分钟配置一张 BI 可视化数据报表，覆盖广告投放、风控理赔、财务分析等 10 余种主流金融数据应用场景。

用户交互挖掘平台—鲸探则定位于用户真实需求洞察。基于文本、语音信息，智能识别进线用户的会话关键词，将交互意图批量分布为投保、咨询、退保、理赔、续保等十余种标签。目前鲸探千万级语料调优模型的准确率达 94%，在众安内部实现投诉升级率下降 30%。除此之外，鲸探还可精准识别用户正负面情绪及波动，基于对话主题挖掘和热度算法，快速知晓用户真实心声，辅助客服人员识别机会用户与风险用户，做到 “因人而异” 的有温度服务。

段朝阳表示：“数智化赋能不仅对内支撑众安业务，也会同步面向行业输出。通过轻咨询服务、平台建设、模型应用三个维度，服务企业风险控制、财务管理、客户服务、智能营销等场景的数智化需求。”