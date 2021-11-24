敲黑板！划重点！

BEYOND 国际科技创新博览会开幕在即，

今天小编就给大家整理了一份参会指南。

如果你想去参会又因为出行问题犹豫不决，

这份参会指南你一定用得到！

BEYOND 员工亲测出入澳门（除中高风险地区）不需要任何隔离！

只需要带上有效证件、有效核酸报告、健康码并完成健康申报就可以啦！

出入境完全没烦恼！

以下是详细的政策须知：

关于入境

BEYOND 国际科技创新博览会即将开幕，因为疫情的原因，我们最近收到了很多合作伙伴们询问往返澳门的疫情相关政策，大家首当其冲关心的就是往返澳门是否需要隔离？

本周 BEYOND 员工从澳门飞到北京，从北京返回澳门，把最真实的情况和体验分享给大家。从澳门飞北京，机场工作人员会检查核酸报告、确认健康码，同时他也向机场工作人员确认除中高风险地区外，落地北京后均不需要隔离。到达北京后，工作人员会询问行程记录、完成健康申报和边检就可以了。

入境澳门非常的简单，整个过程非常的快。小哥哥也告诉了我们一些小 TIPS，澳门入境一定要持有有效的核酸检测纸质报告证明和加签注的港澳通行证，因为疫情关系现在办理签注只接受人工柜台办理，需要大概一周的时间，所以各位合作伙伴们，现在赶紧抓紧时间去办签注吧！

中国内地、中国香港、中国台湾人士入境须知

●入境前 21 天内曾经到过外国，禁止入境 (申请豁免条件及手续)

如需申请，点击链接：https://www.ssm.gov.mo/docs/19280/19280_acc311effb87462383c55b6693a64ae9_000.pdf

●入境前 14 天内曾经到过香港，须持有 24 小时内进行的新型冠状病毒核酸检测阴性证明，入境后要接受 14 天指定地点的医学观察。

●入境前 21 天内曾经到过台湾地区，登机时须持有 24 小时内发出的新型冠状病毒核酸检测阴性证明，入境后要接受 21 天指定地点的医学观察(台湾地区入境的非澳门居民须入住鹭环海天度假酒店) 。

●入境前 14 天内身处中国内地，且 21 天内未曾到过外国或台湾地区，须持有 7 天内新型冠状病毒核酸检测阴性证明；入境前曾经到过附表所列的中国内地部份地区的人士，须接受卫生当局特定防疫要求。

*所有拟由中国内地乘搭前来澳门特别行政区民用飞机的人士，须持有采样日后 48 小时内作出的新型冠状病毒核酸检测阴性证明。

外籍人士入境须知

“如果你来自大陆或者是在大陆居住的外国人，想去澳门旅游，低风险地区不需要隔离。” 我们的合作伙伴 “Y-China 歪果仁研究协会” 创始人 Raz Gal-Or 和我们分享了他的出入境经历。“进入澳门之前，工作人员会检查相关文件，确保一切正常然后就可以入境了。返回大陆时，也是类似的过程，甚至更快。工作人员检查了阴性核酸报告和签证，检查一切正常后，就可以返回大陆。”

以下是关于外籍人士具体的疫情防控相关政策：

● 服务对象与申请资格（申请豁免条件与手续）

可在此链接申请（组委会统一申请,截止日期 2021 年 11 月 24 日）：http://beyondinvitation.technode.com/foreigners-entry-application

*特别说明：您所填写的信息我们仅作澳门当局对您入境准入所需材料之用途，不会用于任何其他场合 。

● BEYOND 参展参会的外籍人士可以 “来澳参加重要商务活动” 为由向澳门卫生局局长申请豁免因防控新型冠狀病毒需要而作出的入境限制：

a. 须附上入境澳门所使用的身份证件类别、编号;

b. 须提供相应的证明文件副本；

c. 须提交已在内地停留 21 天的证明;

d. 申请费用为免费；

● BEYOND 参展参会的外籍人士须提供如下有效中国出入境证件，包含一项即可外交、公务、礼遇、C 字中国签证，有效期内，未使用或多次有效。

a. 2020 年 3 月 28 日或之后签发的中国签证，未使用或多次有效;

b. 中国工作类、私人事务类和团聚类居留许可;

c. 外国人永久居留身份证（中国 “绿卡”）;

d. 中国旅行证;

* 注：①外籍人员需提供护照编号，中国需提供澳门签证卡号。

②内地停留 21 天证明可在居委、街道、公安局开具。

联系方式：

Email：BD@beyondexpo.com

微信: 18939849698/18917476544

关于出境

出境须知

● 外籍人员需持有以下有效中国出入境证件, 包含一项即可

a. 外交、公务、礼遇、C 字中国签证，有效期内，未使用或多次有效；

b. 2020 年 3 月 28 日或之后签发的中国签证，未使用或多次有效；

c. 中国工作类、私人事务类和团聚类居留许可；

d. 外国人永久居留身份证（中国 “绿卡”）；

e. 中国旅行证；

● 持有 7 天内核酸检测阴性证明或包含 7 天内核酸检测阴性信息的 “健康码”。

● 须配合内地口岸有关部门的疫情防控和出入境边防检查工作。

● 未持有 7 天内核酸检测阴性证明或者包含 7 天内核酸检测阴性信息 “健康码” 的入境人员，仍须实行集中隔离医学观察 14 天措施。

健康管理规定

● 遵守内地疫情防控规定。所有从澳门进入内地人员，须承诺入境内地前 14 天内无外国或其他境外地区旅居史；配合、服从内地各级政府及部门疫情防控工作安排，遵守内地疫情防 控有关规定。

● 申报个人健康信息。从澳门进入内地人员入境时必须填写《中华人民共和国出/入境健康申明卡》，向海关如实申报个人健康状况，并配合做好体温监测、医学巡查、医学排查等卫 生检疫工作；入境后如出现发热、咳嗽、疲倦乏力等不适症状，应当及时到定点医院排查治 疗，并向当地社区等有关部门报告。

关于入场

入场须知

● 所有参会人员须持有7 天内进行的新型冠状病毒核酸检测阴性证明，至签到处领取大会胸牌。

● 进入展馆及会议会场需出示澳康码及大会胸牌，未佩戴者不能入场参观。

● 澳门本地居民需出示7 天内进行的新型冠状病毒核酸检测阴性证明或已接受 2 次疫苗接种。

领证流程说明

● 已完成购票注册参会的人员，入场证件领取时出示7 天内进行的新型冠状病 毒核酸检测阴性证明。

● 参会过程中已完成领证人员不用再出示7 天内进行的新型冠状病毒核酸检测阴性证明。（领证日起未出澳门，不用再出示。如在此过程中离开过澳门，需重新出示7 天内进行的新型冠状病毒核酸检测阴性证明）。

● 大会证件个人信息应与7 天内进行的新型冠状病毒核酸检测阴性证明及澳康码信息一致，信息不一致者不予以入场，签到处进行变更。

展商领取证件说明

如参会展商在布展期需要替他人代领大会证件，需要提供被代领人员的7 天内进行的新型冠状病毒核酸检测阴性证明，个人信息需一致。

BEYOND 国际科技创新博览会，大会于 11 月 9 日强势开幕，持续一个月线上会议，线下将于 12 月 2 日到 4 日在澳门展开，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。展区面积近 5 万平方米，覆盖四大领域——影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业及新型初创企业等参展企业，并将邀请全球的生态伙伴、政府机构及国家大使，以及全球资本和媒体参与这场国际盛事。

BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，并以同期线上线下的双重形式举办近百场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会、国际资本对接会、创新路演等等，邀请全球重量级嘉宾参与分享行业风向及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。

BEYOND

限时优惠票已正式发售，请戳链接获取：https://beyondexpo.com/zh-hans/tickets/

媒体通行证申请，请戳链接提交信息 https://tickets.technode.com/media-passcn.html

BEYOND 国际科技创新博览会，我们澳门见。