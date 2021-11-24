11 月 23 日，马来西亚首相伊斯梅尔·萨布里出席在吉隆坡举行的华为客户解决方案创新中心启动仪式。活动上，伊斯梅尔首相对华为 20 年来在助力马来西亚数字化转型、培养数字人才生态等方面做出的贡献表示感谢。这项活动是华为马来西亚 20 周年庆典的系列活动之一。

伊斯梅尔首相为升级后的华为客户解决方案创新中心揭牌。他在致辞中表示，华为客户解决方案创新中心是华为马来西亚承诺助力该国数字化转型的证明。他说到：“感谢华为 20 年来不断助力马来西亚数字化转型，并推动马来西亚创新平台的发展。我在此热烈祝贺华为马来西亚成立 20 周年。”

他说：“我们感谢、珍视贵司为我国数字人才发展等方面做出的贡献。据我了解，华为在马来西亚的大多数职员工为本地人，而人才是国家加速数字化转型的关键点。”

伊斯梅尔首相表示，他相信马来西亚具备实现 100% 数字包容的潜力和能力，特别是针对弱势群体。他说：“华为在融入当地、帮助马来西亚政府建设 ‘大马一家’ 的过程中发挥了重要作用。希望更多公司能够追随华为的脚步。”

华为马来西亚 CEO 袁明表示，通过客户解决方案创新中心，华为将持续引入全球领先经验，服务马来西亚 ICT 产业需求，助力本地客户和伙伴实现商业成功。他说：“这一中心将作为催化剂，加速马来西亚数字化转型，充分利用先进技术潜力，驱动马来西亚数字经济投资和发展。”

袁明说：“我们相信有一个拥有更好联接的马来西亚，将拥有更加繁荣的未来。我们处在万物互联不再是奢侈品、而是实现发展的必需品的时代。因此，我们希望与马来西亚共同成长，在国家数字经济发展中做出更多贡献，帮助马来人民建设更好的未来。”

华为马来西亚客户解决方案创新中心（Customer Solution Innovation Center or CSIC）汇集来自全球超过 120 个相关创新应用和服务，驱动产业开放生态建设，促进数字经济转型，助力马来西亚建设东盟数字枢纽。华为客户及伙伴可利用这一创新平台设计及测试技术解决方案，验证商业模式，促进公私领域的技术创新应用和服务。

华为客户解决方案创新中心展示了包括全球 5G 解决方案、智慧城市、智能驾驶等解决方案。其中，华为智慧教育系统展示混合学习等技术，有助提高师生互动参与，并提供线上线下结合的教学解决方案。华为 RuralStar 为偏远地区提供快速低成本联接，有助缩减数字鸿沟。