全球领先的视频增强软件公司 IMINT Image Intelligence AB（简称 “Imint”）今日宣布推出业界领先的 Vidhance 第四代视频防抖解决方案，引领智能手机性能的又一次范式变革。

全新的 Vidhance 第四代视频防抖解决方案延续了 Imint 不断突破视频体验界限的表现。经过领先的智能手机制造商的测试和验证，Imint 全新设计的防抖引擎可在任何用例中提供效果出色的视频画面。

Imint 首席执行官 Andreas Lifvendahl 表示：“我们的使命就是让视频防抖成为 Imint 无可争议的专长，而我们也的确做到了这一点。Vidhance 第四代视频防抖技术很大程度上是建立在我们多年来对 Vidhance 解决方案不断改良的基础上，但它在各方面又都更上一层楼。先前迭代式的改良已经达到了效果的极限，但是，此次第四代解决方案采用了全新的视频防抖方法，帮助 Imint 再次遥遥领先于市场上的其他解决方案。”

随着手机相机功能的日臻完善，越来越多的智能手机用户找到用其录制高质量视频的各种新方法，市场对于相机能够进行卓越的自动增强处理的需求不断增加。

全新的 Vidhance 第四代视频防抖引擎旨在以智能化的方式，从智能手机拍摄的视频中去除多余的抖动，同时保留想要的动作并使处理后的视频变得平滑。有时相机被碰撞、摇晃和拖拽而产生画面抖动是必要的 ，这一全新解决方案能够感知并区分必要和多余的抖动。因此，即使在用户快速移动时，相机也能完全按照视频创作者的拍摄意图输出专业的视频内容。

除了全新的防抖引擎之外，这一解决方案还包括全新的预处理方法提升内存性能。所有视频防抖解决方案都是通过视频帧和传感器数据的预处理方法来帮助预测视频中的动作。然而，传统的预处理方法需要在内存使用和视频效果之间做出取舍。Vidhance 第四代视频防抖系统则简化了预处理，不仅不会占用智能手机宝贵的内存空间，同时还能实现出色的视频效果。

最重要的是，这一全新的解决方案在不消耗电池额外电量的情况下，实现了更高级别的视频防抖功能。低功耗对智能手机消费者来说十分重要，因此，Imint 工程师在设计 Vidhance 第四代视频防抖技术和其他性能基准程序时，将低功耗作为最优先考量的因素。

Lifvendahl 表示：“我们在开发第四代解决方案时发现，这一全新的防抖技术可以帮助智能手机制造商获得更高的 DXOMARK 评分 ，因为它解决了传统防抖方法中的细微缺陷，同时还确保了整体的低功耗。这意味着，通过 Vidhance 第四代视频防抖技术，业界有机会在不增加设备功耗的情况下打破 DXOMARK 评分记录。通过对性能和功率效率的优化，我们已经为智能手机和相关行业提供了一种真正突破性的视频防抖解决方案，有望再次改变测评排行 。”

通过专注于平台的核心技术，Imint 实现了视频防抖技术的突破性变革。智能手机制造商可借助这一技术，在不需要进行额外改动的情况下即可集成这一全新解决方案。通过简单的软件升级，用户即可享受 Vidhance 第四代视频防抖技术的重大改进。