近日，北京艺妙神州医药科技有限公司（简称 “艺妙神州”）完成数亿元 D 轮战略融资。本轮融资由国寿大健康基金领投，广发乾和、水木深安、亚杰天使等机构共同参与，以及公司现有投资者国投创业、龙门基金持续支持。本次融资资金将用于加快临床推进步伐和商业化生产开发，推动公司的 IM19 成为首个国产自主开发的细胞药物，解决细胞治疗行业痛点，造福更多国内患者。同时，拓展面向实体瘤和 UCART 为代表的产品管线。

艺妙神州成立于 2015 年，总部位于北京，致力于将创新的基因细胞药物技术应用于恶性肿瘤治疗。其拥有自主基因细胞药物研发和产业化平台，掌握规模化质粒制备、慢病毒载体制备、原代免疫细胞制备等核心技术，研发管线具有多个针对晚期癌症治疗的 CAR-T 药物，并已获得 3 项 IND 许可。

“首先诚挚感谢国寿股权及新老股东对艺妙神州的信任和支持，此次融资的顺利完成，为公司后续的快速发展奠定了更加坚实的基础。” 艺妙神州 CEO 何霆博士表示，“今年以来，公司凭借在基因细胞领域的自主和领先优势，获得国家药监局颁发的第 3 项药物临床试验通知书，先后与北京大学第三医院、北京大学肿瘤医院合作共建细胞治疗研发中心，临床研发能力得到了大幅提升，走在了科技成果转化落地和产学研医协同发展的前列。目前，公司的管线和产业化正在加速发展，其中多个临床研究阶段产品已取得重要进展。未来，艺妙神州将持续探索科学、实用、低成本的 CAR-T 工艺技术，拓展创新产品线和适应症，推动 CAR-T 技术成果转化，更好地惠及广大癌症患者人群。”

国寿股权公司负责人张蕾娣女士表示：“艺妙神州是国内少数可以实现全流程自主研发并规模化生产的细胞治疗企业，在生产工艺、分析方法、大规模制备、长效工艺等方面实现了多个行业领先的技术突破。同时，公司拥有兼具成药性和创新潜质的产品梯队，技术实力行业突出。国寿股权希望助力艺妙神州在细胞治疗领域持续创新，为国内及国际的患者带来更加可及的细胞治疗产品，为推动国家卫生健康事业和社会进步贡献更多力量。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。