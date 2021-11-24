元橡科技（北京）有限公司（以下简称 “元橡科技”）近期宣布完成近亿元 A+轮融资，本轮融资由和利资本领投，老股东深创投、同渡资本等跟投。

元橡科技成立于 2017 年，是国内目前唯一能提供双目立体视觉芯片及解决方案的提供商。其专注于智能双目立体视觉芯片设计研发，并提供软硬件一体化解决方案，目前已经向汽车主机厂、Tier1 及工业及消费级厂商（无人机、服务机器人、扫地机器人等）提供了立体视觉芯片、相机硬件及相关研发服务。

元橡科技的最小的车载双目相机目距为 6cm，在 100m 距离处测量平均误差低于 5%，并做到了在小目距的前提下空间测距达到 100m、输出延时低于 3ms 的性能。该双目相机在不搭载雷达传感器的情况下，通过了 883 检测（JT/T883-2014，《营运车辆行驶危险预警系统技术要求和试验方法》，简称 “883 检测”），产品可靠性较强。

元橡科技 CEO 鲁耀杰表示，元橡科技的双目相机产品搭载了自研的双目立体芯片，内置基础应用，包括但不限于避障、跟随等功能；同时依靠算法，该芯片在有限的算力情况下，可发挥最大的计算能力和计算效率。

近年来国内内 ADAS 市场也是芯片公司重点发力的领域，元橡科技认为大多数芯片厂商都在打造面向自动驾驶或 ADAS 场景的综合性芯片，其算力较高，能接入更多路的传感器，适应更多场景，但成本也相对昂贵。元橡科技第二代双目立体芯片专为双目视觉系统打造，由于双目视觉系统可直接输出环境深度信息，芯片则无需较高算力，功耗也可维持在较低水平，双目立体芯片功耗仅为 50mW。鲁耀杰表示，这对产品的量产、成本控制及市场推广有重要作用。目前该芯片已经进入量产阶段，预计 2022 年出货量至少可达 50 万颗。

元橡科技的双目视觉系统在车载领域主要提供 L1-L2 级别自动驾驶解决方案，在商用重卡及乘用车上均有搭载。在非车载领域，元橡科技主要提供视觉模组产品，目前已知其与头部无人物流体系达成了合作，未来也会将产品供给其他机器人产业，但近期主要营收仍然来自车载领域。

“立体视觉产品是一个面向百亿人民币规模的大市场，双目立体视觉算法实现复杂，技术壁垒极高，产品生产过程需要特殊标定方法，对一致性有很高的要求，量产难度颇大。此外，车载立体视觉产品必须在汽车行驶过程中随时进行自我校正，而校正方法只有经过长时间的研究和迭代才能形成。元橡团队经验丰富，基于 FPGA 芯片的车规级产品已经导入到国内多个商用车厂商，并实现规模量产并在和多个乘用车厂商进行定点测试中，未来导入自行开发的芯片模组，在成本上更具有竞争力。” 和利资本执行合伙人张飚表示。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。