小米集团发布了 2021 年第三季度财报。财报显示，小米集团第三季度营收 780.6 亿元，同比增长 8.2%；非国际财务报告准则下，经调整净利润为 51.76 亿元，同比增长 25.4%。

2021 年第三季度，小米智能手机业务收入达 478 亿元，同比增长 4.4%；小米全球智能手机出货量达到 4390 万台。小米智能电视全球出货量 300 万台，营收同比增长 19.5%。

2021 年第三季度，小米集团 IoT 与生活消费产品业务收入 209 亿元，同比增长 15.5%，境外 IoT 及生活消费产品收入创单季度新高。

2021 年 9 月，MIUI 月活跃用户数 4.86 亿，同比增长 32%。截至 2021 年 9 月 30 日，小米电视的付费用户数同比增长 13.5% 至 470 万。

截至 2021 年 9 月 30 日，AIoT 平台已连接的 IoT 设备（不包括智能手机、平板及笔记本电脑）数首次突破 4 亿，拥有 5 件及以上连接至我们 AIoT 平台的设备（不包括智能手机、平板及笔记本电脑）的用户数超过 800 万。

2021 年第三季度，小米互联网服务收入达 73 亿元，同比增长 27.1%。其中广告业务收入达 48 亿元，同比增长 44.7%；游戏收入达到人民币 10 亿元，同比增长 25%；其他增值服务收入达到 16 亿元。

2021 年第三季度，小米境外市场收入达到人民币 409 亿元，在总收入中占比 52.4%。

目前，小米造车团队成员已超过 500 人。