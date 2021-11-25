11 月 24 日，亚马逊云科技宣布通过与光环新网和西云数据的紧密合作，在中国区域（北京与宁夏）推出 Babelfish for Amazon Aurora PostgreSQL，客户无需或只需很少的代码更改，便可直接在 Amazon Aurora PostgreSQL 上运行 Microsoft SQL Server 应用。这是亚马逊云科技在数据库迁移服务方面，在现有的数据库架构转换、数据迁移服务之上，进一步提供应用程序迁移服务，帮助客户加速向云上数据库的平滑迁移。亚马逊云科技现已推出十多种数据库服务，针对不同应用场景需求而专门构建，为客户提供兼具高性能、高可用性、可扩展及成本效益的专用数据库服务，支撑客户现代化应用的快速部署及创新。亚马逊云科技不断加速数据库相关服务在中国区域的落地，2021 年至今已经通过与光环新网和西云数据的合作新发布 60 多个数据库相关服务与功能。

亚马逊云科技大中华区产品部总经理顾凡表示，“越来越多的企业正通过现代化应用实现业务的快速发展，这对底层支撑的数据库的功能、性能、扩展性、成本效益提出了更高的要求。微服务作为实现应用现代化的重要途径，开发者需要选择专门构建的数据库来支撑微服务，应对多样化的应用场景需求，实现企业数据基础设施现代化。通过采用微服务、配合专门构建的数据库，企业可以摆脱传统单一的数据库在性能、功能、扩展性等方面的桎梏，有效提高创新速度，并且降低成本。”

目前，全球数十万客户正在采用亚马逊云科技数据库相关服务与功能，获得了更高的性能、扩展性、可用性以及更优的成本效益。

亚马逊云科技数据库 “专库专用”，覆盖八大数据库类型，提供极致性能

亚马逊云科技目前提供十多种专门构建的数据库服务，支持关系、键值、文档、内存、图、时间序列、宽列和分类账八大数据类型。其中专为云平台打造的关系型数据库 Amazon Aurora，是目前亚马逊云科技历史上用户数量增速最快的云服务。Amazon Aurora 既具有传统商业数据库的高性能和可用性，又具有开源数据库的简单性和成本效益。Amazon Aurora 与 MySQL 及 PostgreSQL 全面兼容，吞吐量是标准 MySQL 的 5 倍、标准 PostgreSQL 的 3 倍，成本却只有传统商业级数据的十分之一。Amazon Aurora 提供可跨 3 个可用区 (AZ) 复制 6 个数据副本及 AZ+1 的高可用性。

键/值数据库服务 Amazon DynamoDB ，专为海量数据、超大型工作负载而生，可以为世界级超大规模的应用程序提供支持。利用 Amazon DynamoDB 可以构建吞吐量和存储空间几乎无限的应用程序，在任意规模环境中提供一致的个位数毫秒响应时间，极其适合游戏、广告技术、移动互联以及其它需要任何规模的低延迟数据访问的应用程序。目前，亚马逊全球多个高流量网站和系统均采用 Amazon DynamoDB 作为数据库，在此前的亚马逊电商 Prime Day 期间进行了数万亿次 API 调用，达到每秒 8,920 万次请求的峰值。

开创 Serverless 数据库，实现数据库的弹性伸缩

为进一步简化客户在创建、维护和扩展数据库方面的工作，实现高扩展性及自动伸缩容量，亚马逊云科技从 2012 年开始就陆续推出了 Amazon DynamoDB、Amazon Aurora Serverless、Amazon Timestream（时间序列数据库服务）、Amazon Keyspaces（兼容 Apache Cassandra 的托管数据库服务）和 Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)（全托管的分类账数据库）等多种具有 Serverless 特性的数据库服务。其中，Amazon Aurora Serverless 已从 V1 版进化到 V2 版，Aurora Serverless V2 可以在几分之一秒内将数据库工作负载从数百个事务扩展到数十万个事务，与按照峰值负载配置容量的成本相比，最多可节省 90% 的数据库成本。

专为全球分布式应用系统而设计，助力客户全球业务部署

基于亚马逊云科技遍及 25 个地理区域的 81 个可用区（AZ）全球基础设施，亚马逊云科技提供了多个可支持全球分布式应用系统的数据库功能，包括 Amazon Aurora Global Database、Amazon DynamoDB Global Tables、Amazon ElastiCache for Redis Global Datastore、Amazon DocumentDB Global Clusters。其中，Amazon Aurora Global Database 集群可跨越多个地理区域，跨区域数据复制延迟通常不超过 1 秒；在发生区域级业务系统中断时，通常不超过 1 分钟可实现跨区域灾难恢复，最大限度确保客户全球业务的连续性，还可以贴近各地终端用户，降低访问延迟，提高客户体验。

赋能数据库开发者，使用数据库查询语句就能进行机器学习操作

亚马逊云科技数据库服务与其 AI/ML 深度集成，推出 Amazon Aurora ML、Amazon Neptune ML 等特性，数据库开发者无需具备机器学习专业知识，只需使用熟悉的数据库语言，即可进行机器学习操作。其中，今年 8 月，亚马逊云科技通过与光环新网和西云数据的紧密合作，在中国区域推出 Amazon Neptune ML。它借助由 Deep Graph Library（DGL，面向图神经网络以及图机器学习的全新框架）和 Amazon SageMaker 驱动的图神经网络（GNN），能在几小时内对图数据库中的数十亿关系进行进行基于机器学习的预测，可在知识图谱、欺诈检测或产品推荐等应用程序中发挥重大作用，通过所需的数十亿个节点/边所蕴含的关联关系进行推断。

提供灵活的数据库迁移方式，帮助客户平滑迁移

目前全球已有超过 45 万个数据库通过亚马逊云科技数据库迁移服务迁移至亚马逊云科技。亚马逊云科技提供多种创新的迁移服务帮忙客户迁移数据库，包括 Amazon Schema Conversion Tool 可转换数据库架构， Amazon Database Migration Service 可迁移数据，新发布的 Babelfish for Amazon Aurora PostgreSQL 则可帮助客户迁移 SQL Server 应用程序。Babelfish for PostgreSQL 源代码现已在 Github 开源。客户还可以通过亚马逊云科技 Database Freedom 项目，了解如何从传统商业数据迁移至云数据库。

此外，亚马逊云科技构建了强大的合作伙伴网络，通过合作伙伴网络成员服务帮助客户平滑迁移。伊克罗德 (eCloudrover) 信息科技是亚马逊云科技核心级咨询合作伙伴，并获得亚马逊云科技 7 项能力认证。数据库迁移服务是伊克罗德重点业务之一。此前曾帮助某知名游戏公司顺利完成从 MySQL 集群迁移至 Amazon Aurora，将播放延迟保持在 35 毫秒以内，并获得高于 MySQL 数据库 5 倍的效能，并且以经济高效的方式对多种客户行为数据进行处理，使其总体成本降低了约 40%。

众多中国客户采用亚马逊云科技数据库服务

在中国，华米科技、九州通、嘉谊互娱、虎牙直播等各行业客户，正在使用亚马逊云科技数据库相关服务。虎牙直播是一家以游戏直播为核心业务的技术驱动型内容公司，旗下主要产品包括国内知名游戏直播平台虎牙直播、风靡东南亚和南美的游戏直播平台 NimoTV 等，前者月活跃用户突破 1.78 亿，后者月活用户达到 3,000 万。在巩固扩大业务市场、提升海内外各地用户体验过程中，虎牙使用 Amazon Aurora 替换传统 MySQL 实现数倍性能提升，通过 Amazon DynamoDB 自动扩容、轻松应对 10 倍以上推送流量突增，利用 Amazon ElastiCache for Redis 实现内存数据全球化，并使用 Amazon Neptune 标定直播欺诈行为。