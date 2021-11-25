11 月 25 日，哈啰电动车全国 28 城同步举办以 “智领匠心，共赢未来” 为主题的 2021 年度哈啰电动车经销商大会。会上，哈啰电动车向数千位经销商抛出激动人心的 “智慧门店计划”，拟携手众多经销商打造以数据为驱动、以用户为中心、以产品为核心竞争力的新一代电动车智慧门店。

哈啰出行执行总裁兼电动车业务负责人李开逐在经销商大会现场表示，消费升级浪潮下，用户在追求更加美好的生活，更智能化、更有设计感和品质感的商品是符合行业演进的主流，数据驱动下的电动车智慧门店转型也无疑将是大势所趋。2022 年，哈啰将对两轮电动车业务各环节加大投入，与经销商们共同引领行业转型升级的新趋势。

哈啰出行执行总裁兼电动车业务负责人李开逐

智慧门店计划

哈啰出行于 2020 年 7 月正式进军自主品牌的电动车业务，通过行业首创 VVSMART 超连网车机系统，创造人车互动、车辆能源、车辆安全、售后服务、出行生活新体验。通过手机与两轮电动车的超连接，实现无钥用车，感应启动，同时打造移动的内容和服务平台，真正实现 “把车子装进手机里”。

2020 年哈啰电动车门店仅有 100 多家，通过线上引流、线下推广、售卖赋能、爆品策略，在 2021 年门店达到 3000 多家，销量增长率行业第一，拓店速度行业第一。

开疆拓土只是哈啰电动车赋能行业的第一步，在 2022 年，哈啰电动车将会把重心放到高质量门店的改造和开拓上。基于对中国出行行业的深刻理解，以及哈啰出行对海量用户需求的梳理，2021 年年末，哈啰电动车重磅推出 “智慧门店计划”，从选址到引流再到门店产品交付的各个环节，通过数据以及线上线下一体化的思路驱动，帮助电动车门店店主牢牢抓住电动车渠道产业升级的机会。

“传统的电动车门店，产品售卖和维修是门店的唯二收入。而哈啰的智慧门店体系，可以帮助店主在售卖和维修的基础上，融合会员运营、电商新零售和换电融合等全新的门店运营可能性。”

哈啰电动车渠道负责人李维兴表示，如刚过去的双十一，哈啰电动车首秀即获天猫直播汽车（大出行）总榜第一，天猫店铺榜销量电动车行业排名第二的成绩，双十一的订单通过新零售模式即时转化为对应线下门店的订单，实现线上流量赋能及转化。而对门店生态的改造，是哈啰在电动车行业 “我有他无” 的独特优势。

哈啰电动车渠道负责人李维兴

据其现场介绍，电动车行业正面临着前所未有的机遇期，机会和挑战并存，如传统电动车厂商锐减，互联网及四轮新势力入局，新国标过渡期结束、监管加剧，各大城市换购潮将至等。对于门店店主而言，既要看到渠道经销利润下滑、传统厂商品牌、渠道、用户老龄化的现状，又要能看到行业锂电化、智能化趋势带来的机会。哈啰此时推出的智慧门店计划，是拥抱行业变化的最优选择。

智慧门店的 “六把钥匙”

据了解，哈啰电动车的智慧门店计划，开发了六把打开电动车渠道变革的 “钥匙”，是一整套严谨的门店赋能体系，也是智慧门店转型的重要武器。

哈啰电动车线下门店

哈啰电动车通过智能选址、构建全域流量平台、门店形象再升级、搭建行业最大自营仓，并结合数字化全链路的模式，突破了传统门店壁垒，实现了电动车行业的关键性破局。

其中，通过智能算法助力选址决策，能够帮助哈啰电动车在短时间内选出最优区域，从而实现效率大幅度提升。全域流量平台的搭建，通过自有+外部线上平台引流，并通过流量分发触达到实体门店，全力提升线上获客能力。除此之外，哈啰电动车还通过打造智慧体验中心，增强了用户互动体验，让消费者切实体验到哈啰智能产品在实际使用过程中能带来的便利场景，产生购买欲。在上下游的供应链环节，哈啰正在组建行业最大的自营仓，并逐步实现运营的标准化，提升商家采购体验，让消费者在门店采购 “省心、省时、省钱”。

为了赋能门店智能化创新，哈啰电动车还打造了全链路数字化模式，面向门店提供终端数字化管理后台，实现对门店进销存、财务、订单和用户服务响应等一站式管理，降低门店经营压力。

品牌、商品加持渠道新格局

在哈啰看来，电动车行业发展当前的瓶颈在于交付效率、成本以及售后服务。而哈啰作为基于全链路数字化建设的公司，是最有能力在这些方面实现突破的。在传统门店面临重大挑战，佝偻前行时，哈啰电动车在短短一年内实现了开店增长率行业第一的成绩正是对此的有力论证，同时，这也意味着哈啰电动车正以行业破局者的身份正式成为电动车行业一股新势力。

在智能能力发展方面，依然有很多技术发展和创新空间，如通过软件和算法的能力，实现更快的充电、更长的续航；提供更多理解用户、服务用户的智能场景能力，比如彻底的全车无钥匙，针对不同用户不同场景的特定动力模式等等，这些是 2022 年哈啰将重点发展的方向。

2022 年，哈啰将基于产品的智能化、时尚化做更多的创新，同时通过新零售、新服务模式更好地去服务用户。据悉，为了加强在生产端的能力，哈啰电动车已在天津、无锡建成两个 “超级工厂”，快速获得了稳定的生产能力。

哈啰电动车商品部门负责人迟星德表示，2022 年是两轮电动车智能化元年，也将是哈啰电动车自主商品大放异彩的一年。哈啰毫无疑问是最有实力在这个方向上做得最好，引领行业的。一方面，哈啰在出行行业深耕多年，对出行用户的需求有着长时间的洞察，另一方面，哈啰的互联网基因决定了，在智能方向上除了能够追求硬件的智能，更能将哈啰在软件、算法上的优势融合到电动车商品上。

据了解，未来商品 90% 是自主设计、自主开模的。哈啰电动车也为此储备了大量的设计、技术人才。领先的智能水平、一流的设计，将成为哈啰电动车商品的优势和标签。

自哈啰电动车加入电动车赛道以来，这股新势力以势如破竹之势在这个行业开疆扩土，以数字化的基因带动着电动车行业走出一条颠覆传统渠道的道路，在智慧门店转型后，电动车行业的新局面值得期待。