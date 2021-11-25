11 月 25 日，摩尔线程宣布已完成 20 亿元 A 轮融资，该轮融资由上海国盛资本、五源资本、中银国际旗下渤海中盛基金联合领投，建银国际、前海母基金、招商证券和湖北高质量发展产业基金等九家知名机构联合参投。所筹资金将重点用于首颗 GPU 芯片的批量生产与制造、GPU SOC 相关联的 IP 研发、以及国产 GPU 生态系统的拓展等。

摩尔线程成立于 2020 年 10 月，致力于构建视觉计算及人工智能领域计算平台，研发自主创新知识产权 GPU，并助力中国建立本土高性能计算生态系统。

在完成融资的同时，摩尔线程还公布了研发上的重大突破——首颗国产全功能 GPU 芯片如期研制成功。摩尔线程拥有完整的设计现代全功能 GPU 体系结构的软硬件设计团队，芯片内置自主研发的 3D 图形计算核芯、AI 训练与推理计算核芯、高性能并行计算核芯、超高清视频编解码计算等核芯。丰富的 GPU 设计成功经验，严谨成熟的技术路线，以及对中国 GPU 应用市场的深刻理解，使得摩尔线程能够在不到一年的时间内，成功研制出国产第一代全功能 GPU 产品。

摩尔线程基于自主创新的知识产权，专注于研发设计国产全功能 GPU 芯片及相关产品，支持 3D 高速图形渲染、AI 训练推理加速、超高清视频编解码和高性能科学计算等多种组合工作负载，能够为中国数字科技生态系统提供高性能全功能的 GPU 算力支撑。

摩尔线程首颗国产 GPU 已经开始适配国产主流 CPU 和操作系统，并将联合广泛的生态伙伴，基于国产技术创新打造 “中国完美体验系统”，旨在为消费者和企业级客户提供最佳用户体验。目前已经与数百个生态伙伴建立合作关系，共同推进国产 GPU 应用软件的联合开发、性能优化和应用创新。该公司计划将 GPU 技术广泛赋能到数字孪生、工业仿真、数字文创、智慧能源、智慧城市、智慧医疗、自动驾驶、机器人、数字人、生物计算等多个数字经济发展的重点领域。

上海国盛资本总经理周道洪表示：“当前，我国数字经济规模达 41 万亿元，居世界第二，已成为中国经济增长和高质量发展的新引擎。中国要致力成为引领全球数字经济创新的重要策源地，抢占全球数字经济竞争的制高点。国盛资本积极支持我国数字经济发展的前沿创新和探索。根据国家 ‘十四五’ 发展规划，数据中心作为新的基础设施，承担着社会数字化转型的重要使命。构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，实现数据中心绿色高质量发展，需要综合算力与算效进行评估。GPU 具备有效算力高、电能消耗低的天然优势，是 “双碳” 背景下推进数据中心建设的算力基石。摩尔线程研发设计的国产全功能 GPU，兼顾算力与算效，可以赋能更广泛的数字化应用场景，为我国数字经济发展贡献创新力量。”

五源资本合伙人张斐表示：“恭喜摩尔线程顺利融资，从天使轮到 A 轮，五源一路增持。我们相信通用 GPU 是新一代计算平台重要构成，是人工智能时代最核心的基础设施之一。摩尔线程创始人及技术骨干是我非常欣赏的创业团队，志存高远，也有很强的执行力，希望团队不断取得产品和商业的成功。”

中银国际旗下渤海中盛基金董事长王立新表示：“人类即将进入智能计算时代，元宇宙、自动驾驶、机器人、生物计算等都离不开 GPU 的赋能，对 GPU 芯片的需求可能出现爆发式增长。研发 GPU 的难度极大，摩尔线程团队顺应时代要求，攻坚克难，在这个领域展示出很强的实力，仅用不到一年的时间就完成了首颗国产全功能 GPU 的研发，刷新了行业速度。”

招商证券投资科技行业总经理王楠表示：“数字经济蓬勃发展，催生了海量有关图形和 AI 计算的应用需求，这为元宇宙的发展带来了绝佳机遇。随着多家科技巨头纷纷布局元宇宙，产业前景将更加清晰，也将更进一步驱动产品创新和商业模式创新。元宇宙是电子游戏、三维渲染、AR/VR、超高清显示、人工智能、云计算等众多先进技术的融合应用，全功能 GPU 正是技术实现的关键算力引擎，为元宇宙提供了最重要的计算平台。我们对行业进行了深入研究，坚定支持摩尔线程，正是看中其世界一流的 GPU 研发队伍和软硬件系统开发的综合实力。摩尔线程的核心团队始终扎根 GPU 行业，深刻理解图形和通用计算领域应用需求和产品定义策略，曾率先提出过多项领先时代的 GPU 软硬件技术标准，拥有深厚的技术基底和极强的创新力。摩尔线程研发设计的全功能 GPU，将助力产业加快进入元宇宙时代。我们期待与摩尔线程一起探索，为产业创新不断赋能。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。