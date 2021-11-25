11 月 25 日，临床免疫诊疗企业深圳泛因医学有限公司（简称 “泛因医学”）宣布完成 3000 万元人民币 Pre-A 轮战略融资，WinX Capital 凯乘资本担任本轮融资的财务顾问。本轮投资由康圣环球参与发起，瑞江投资管理的瑞江康圣基金领投，跟投方包括火花创投和长江源通基金。此前，该公司曾获得元禾原点的天使轮投资。

今年初，泛因医学曾获得国内首个血液肿瘤 MRD（微小残留病灶）欧盟 CE 注册证，本轮资金将主要用于血液肿瘤 MRD 产品的推广及临床新产品的研发。

MRD（Minimal Residual Disease，微小残留病）是指恶性肿瘤经过治疗后体内残留的微量肿瘤细胞的状态，是肿瘤复发的根源。准确的 MRD 检测是对患者进行个性化精准医疗的基础，可预测临床结果并对患者的危险程度进行分层用于指导治疗决策、早期预测肿瘤复发、确定骨髓或干细胞移植的最佳时间。2021 年 3 月，由泛因医学自主研发的国内首个血液肿瘤 MRD 检测产品 NEO-MRD 获得了欧盟 CE 准入资质。NEO-MRD 基于 NGS 平台，具备检出率高、准确率高、自动化等特点，还可监测是否出现新的高频克隆，评估免疫系统重建情况，能够极大助力全球血液肿瘤微小残留病行业的发展。

泛因医学是一家免疫组学技术平台型公司，创始团队发表了国内第一篇白血病 NGS MRD 论文，已发表免疫组学高水平论文 20 多篇，申请专利 20 余项，在国际/中国免疫学学术大会和国际免疫组联盟会（AIRR Community）上曾多次发表报告。泛因医学创始人刘晓教授表示，临床免疫检测和治疗存在大量未被满足的患者需求，泛因医学已经围绕高通量免疫组学搭建了从干湿实验到功能验证的完整平台，致力于开发免疫相关疾病的筛查、诊断、治疗和预后的临床产品，已布局科技服务、临床检测、免疫治疗和免疫健康等多个方向。

泛因医学 CEO 徐国伟表示，公司 Pre-A 轮融资获得了康圣环球的青睐，非常感谢瑞江康圣基金、英国火花资本和长江源通基金对公司的创新能力和理念的认可与支持。通过此次合作，我们将共同探索并开发更好的检测技术和免疫治疗药物，服务广大患者，让生命充满希望。

康圣环球董事会主席黄士昂介绍，公司将持续以多种形式积极构建前沿技术平台，探索临床特检行业未来技术发展方向。公司战略投资泛因医学，将充分利用双方在产品研发、数据积累、销售渠道等方面优势，让泛因医学产品迅速商业化的同时，进一步完善康圣环球产品管线布局。此外，黄士昂特别指出，免疫组库检测临床应用非常广泛，除肿瘤 MRD 检测外，还可应用于自身免疫性疾病、感染类疾病、移植和免疫重建、抗体的开发、用药和疫苗的评估等方面，这个市场很大，未来该领域将涌现很多优秀的公司。除了投资泛因医学外，针对不同应用方向，康圣环球内部也在积极培育孵化免疫组库项目，进行新的技术和业务探索。

瑞江投资董事长赵进强表示，瑞江投资管理的基金对泛因医学独家领投，是对泛因医学优秀团队的信任，及对泛因医学在免疫组学未来发展的认可。在此特别感谢中国特检优秀产业龙头公司康圣环球对瑞江康圣基金及泛因医学的支持。我们相信，在三方的共同努力下，泛因医学能够在免疫类平台建设与基因检测及治疗领域成为中国引领者之一。发现价值、创造价值，与卓越的创业者同行创造无限可能，是瑞江投资的一贯宗旨。

火花创投管理合伙人卢晓生博士指出，肿瘤 MRD（微小残留病灶）的高精度诊断对患者治疗效果评价以及后续治疗康复至关重要。泛因医学卡位血液肿瘤 MRD 高精度诊断细分市场，拥有四大核心技术，构建行业高壁垒，对标 Adaptive 建造中国领跑的临床免疫检测平台型企业，将惠及广大肿瘤患者及家庭。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。