OPPO 正式发布全面升级的人像视频手机 OPPO Reno7 系列，全球独家首发全新 RGBW 传感器——IMX709，显著提升前置镜头感光能力。在外观工艺上，Reno7 系列也带来多个行业首发，首次将航天级光刻工艺应用在手机后盖，还在后置镜头模组上首创颇具未来感的星环呼吸灯和陶瓷彩镀镜圈设计。Reno7 系列搭载全新升级的 ColorOS 12 操作系统，流畅体验再次提升，自研 90FPS 极限稳帧、超级闪电启动 2.0 等系统级技术让 Reno7 系列的游戏体验更上一层楼。此次新品发布会还带来 OPPO 智能电视 R1 乐享版、全新 “夹心” 耳机 Enco Free2i、颈挂耳机 Enco M32、智能手表 OPPO Watch FreeNFC 版等多款 IoT 新品。

为了解决夜拍感光问题，在新品 Reno7 上，OPPO 从传感器底层入手，将自研四合一像素聚合算法与 RGBW 像素排列范式相结合，联合索尼成功研发出全新 RGBW 传感器——IMX709，且 OPPO 对 IMX709 具有永久独占性。

OPPO 全新自研 RGBW 技术主要有四大升级。首先像素排列方式上，在每一组的 4 个同色子像素中引入 2 个 W 子像素，用来提升感光能力，而在子像素四合一聚合输出时，又能够在大像素层面实现传统拜耳阵列 RGGB 的猜色方法，因而全新自研 RGBW 技术合理性更强，带来更强的感光度。其次，IMX709 传感器逻辑层内置 OPPO 自研硬件级 IP 即 RGBW 图像处理单元，让传感器具备更强算力，也对芯片平台和第三方 APP 更具兼容性。再者，此次采用 DTI 像素隔离技术，显著减少了像素之间的信号串扰，从而有效提升信噪比，避免偏色、伪色等现象。最后，IMX709 传感器采用了 22nm 制程工艺，相对传统的 40nm 工艺，在同等性能水平下功耗降低 30%，能效比更高。

这一系列的技术创新让 Reno7 成为迄今为止前置摄像头感光能力最强的手机，相对 Reno6 感光能力提升 60%，同时画面噪点降低 35%。且得益于硬件级 DOL-HDR 功能支持，IMX709 具备更强的动态范围能力，在暗光、逆光环境下对人像细节的捕捉和呈现比传统 RGGB 传感器也更具优势。

除了前置超感光猫眼镜头，Reno7Pro 后置搭载 OPPO 与索尼联合开发的 IMX766 旗舰级主摄，带来更丰富的拍摄玩法，人像模式 2.0 能够实现接近单反的人像虚化和光斑效果，开启 AI 场景增强后能根据暗光、逆光等复杂环境下，自动调用月光夜景算法与 Live-HDR 算法，深度还原人脸肤色与背景。

硬件配置是游戏体验的前提。Reno7Pro 和 Reno7 分别搭载天玑 1200-MAX 和骁龙 778G 两款性能出众的手机处理器，能够轻松运行各类大中型手游。基于联发科 5G 开放架构，Reno7 Pro 所搭载的天玑 1200-MAX 为游戏玩家带来 90FPS 极限稳帧、超级闪电启动 2.0 和全场景网络优化，让用户随时随地都能玩得痛快。

Reno7 全系搭载的 ColorOS 12 操作系统重新定义了设计语言，全新的自在无边界设计通过引入亚克力半透明质感的图标和界面元素重排，让用户日常使用更加轻松自在。得益于内置的流畅双引擎——AI 自流畅引擎 2.0 与量子动画引擎 3.0，Reno7 系列已通过泰尔实验室 36 个月抗老化认证，为用户日常使用带来持久流畅的体验。

OPPO Reno7 系列共有三款产品、三种配色，其中 Reno7 Pro 配备星雨心愿、暮雪金、月夜黑，Reno7 和 Reno7 SE 配备星雨心愿、晨曦金、月夜黑三个颜色。OPPO Reno7 Pro 的售价是 8GB+256GB 版本 3699 元，12GB+256GB 版本 3999 元；Reno7 的售价是 8GB+128GB 版本售价 2699 元，8GB+256GB 版本售价 2999 元，12GB+256GB 版本售价 3299 元；Reno7 SE 的售价是 8GB+128GB 版本售价 2199 元，8GB+256GB 版本售价 2399 元。

OPPO 智能电视 R1 乐享版拥有 55 英寸和 65 英寸两款机型，均采用无界金属全面屏设计；画质上，通过 HDR10+专业认证，支持 93% DCI-P3 广色域，为用户提供更优质的视觉体验；音质上，支持杜比音效和杜比 AC-4 解码，搭载 30W 大腔体扬声器，同时特邀北欧丹拿联合调校，带给用户更沉浸真实的视听享受；系统上，全新 ColorOS TV 系统延续 ColorOS 12 无边界的 UI 风格，可轻松实现与手机、手表、耳机等多设备的互联互通，为用户带来聚焦内容的沉浸感和流畅快速的交互感。

全新的 “夹心” 耳机 OPPO Enco Free2i 采用蓝灰+白色内外撞色设计，搭载 OPPO 耗时两年自主研发的个性化主动降噪技术，配合三核降噪芯片，降噪深度最高可达 42dB。

全新的 OPPO Enco M32 颈挂耳机，支持极速闪充功能，充电 10 分钟，听歌 20 小时。此外，两个月前发布的 OPPO Watch Free 新增 NFC 版本，并内置小布语音助手支持离线语音指令。

价格方面，音画体验出色的 OPPO R1 乐享版电视，拥有 55 英寸和 65 英寸两个尺寸，价格分别为 3999 元和 4999 元，11 月 30 日起线上线下同步开售。全新的 OPPO Enco Free 2i 真无线降噪耳机，售价 499 元，现在参与预定立减 100 元且享三期免息优惠，12 月 3 日开售；拥有极速闪充能力、充电 10 分钟、听歌 20 小时的颈挂式耳机 OPPO Enco M32，售价 199 元。