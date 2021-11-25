近日，广州微远基因宣布完成 D 轮融资，总金额达 3 亿元人民币。本轮融资由博裕投资领投，前轮领投方及鼎晖 VGC 等多位老股东持续加持。这是微远基因继今年 2 月初完成 2 亿元 C 轮融资后，年内再次完成数亿元级别的融资。

微远基因成立于 2018 年，专注于基因诊断领域与感染精准医疗，构建基于基因组学，影像组学与 EMR 的感染性疾病 AI 诊断体系，为临床提供感染精准诊断综合解决方案。微远已建成超过 10000㎡的研发中心，医学检验实验室和体外诊断试剂 GMP 生产基地，并在北京、上海、南京、郑州、成都等多地设有医学检验实验室和分支机构。三年来，公司研究成果丰硕，已发表高分 SCI 文章 20 余篇，申请发明专利 50 项，已获专利授权 10 项，软著近 20 项。

在业务表现上，微远基因已为超过 1400 家医疗机构提供服务，累积了超过 15 万例的病原宏基因组学大样本数据，并与北京协和医院、解放军总医院、武汉同济医院、浙医一院、上海儿童医学中心等国内医院共建了病原宏基因组学平台。

微远基因创始人兼 CEO 李永军先生表示：“微远基因三年来发展迅速，团队已壮大至近 600 人，凝聚了来自病原学、基因组学、感染性疾病临床等综合领域的人才与精英。2020 年 1 月新冠疫情之初，微远基因就以创新性的病原宏基因组学技术，参与了新冠病毒首次发现过程。2021 年，微远与中国医学科学院合办感染精准医学高峰论坛并成立中国 mNGS 解读联盟，参与了中华检验杂志上两项 mNGS 专家共识的发布。未来 3 年，微远基因会专注感染精准医学，ICL 检测服务与 IVD 仪器试剂双线模式齐头并进，推动行业发展，强化头部地位。”

在产品平台布局上，微远基因始终以客户的需求为导向，兼顾市场变化与合规环节。微远基因创始人兼 COO 王小锐先生表示：“今年初，微远基因再接再厉，其研发的 “病原微生物测序数据分析软件” 成功获得国内医疗器械注册证。这是在目前已经获得医疗器械注册证的产品中，分析检测病原体种类最多的测序数据分析软件，并且涵盖了其他同类产品所未能检测的真菌及寄生虫，具有更强的临床意义。谈到未来的产品规划，王小锐进一步表示：微远基因将继续深耕感染精准医学赛道，从二代测序宏基因组技术延展到 CRISPR-POCT 检测、高通量全自动实时荧光定量 PCR 检测等技术平台，积极推进多款检测仪器和试剂盒等产品的注册申报工作。”

在技术创新和质量控制方面，微远基因创始人兼 CTO 许腾博士介绍：“微远聚集了国际化、多元化、高聚焦的一批人才，持续耕耘于病原精准诊断技术的革新和打磨，是行业技术、质控能力的领头羊。今年初，微远医检作为唯一的满分企业，顺利通过国家卫健委临床检验中心首次全国下呼吸道感染 mNGS 室间质评。谈到未来的技术和产品发展，许腾博士表示：在传统病原宏基因组学基础上，我们重磅推出了全新、基于病原捕获宏基因组学的产品 IDseq Ultra，在将临床重要病原检测灵敏度提高两个量级的基础上，保留罕见、新发病原全覆盖的能力，并能对耐药基因和毒力因子进行更深入分析。微远基因将持续走在最前沿，引领技术发展。”

关于未来，微远基因将重点聚焦在感染精准医学这个方向，从自身的核心技术病原宏基因组学（mNGS）诊断与基因编辑工具（CRISPR-Cas12/13）快速诊断两个着力点出发，积极拓展其他方法学和技术平台，致力于为临床科室、检验科室、疾控海关等各个应用场景提供全面的感染精准诊断综合解决方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。