无需下载软件，在手机消息窗口内就能直接看新闻、搜信息、办手续……正在广州举行的 2021 中国网络媒体论坛上，新华社中国搜索展示的最新产品 “5G 融媒搜索”，让观众现场体验到了 5G 消息的丰富功能。

5G 消息是运营商基于融合通信（RCS）标准开发的一款通信及服务软件，被看作传统短信的全面升级。新华社中国搜索自主研发设计的 “5G 融媒搜索”，是 5G 消息应用拓展，具有云端联通、原生直通、全媒融通、全球互通四大核心功能。用户无须下载、注册、登录等前置操作，更无须切换多个 App，基于手机短信原入口，在消息界面即可一站式实现收发融媒体信息、接收新闻资讯、观看直播、搜索内容、政务服务等功能。业内人士现场体验后表示，新华社中国搜索推出的 “5G 融媒搜索”，将为 5G 全面商用带来全新体验，有望成为 “媒体融合的新通道”。

工信部统计数据显示，截至今年 10 月，国内 5G 手机终端连接数达 4.71 亿户，比 2020 年末净增 2.73 亿户。5G 消息被运营商们视为 5G 商用最快落地的 5G 应用，正迎来发展 “风口期”。

目前，中国搜索 5G 搜索已在运营商商用网络率先上线，步入产品发展的快车道。自 2020 年三大电信运营商发布《5G 消息白皮书》以来，为实现平台接入并获得真实 5G 消息收发体验，中国搜索进行深入技术调研与研发实验，于 2020 年底完成三大运营商 5G 消息网络的接入，并一举成为中国移动 5G 融媒搜索技术提供方。