近日，北京可瑞生物科技有限公司（以下简称 “可瑞生物”）宣布完成近亿元 Pre-A 轮融资。本轮融资由辰德资本领投，陕投成长、阳光融汇、昌发展等机构跟投，老股东安龙基金追加投资持续支持。本轮融资资金将用于公司多个临床管线推进，包括针对 HPV 阳性宫颈癌和头颈部肿瘤、KRAS G12V 突变结直肠癌和胰腺癌等适应症的 TCR-T 细胞治疗产品，以及相关 TCR 蛋白药物产品。

可瑞生物由多位北大校友及留学归国人员于 2016 年共同创立，致力于打造全球领先的 T 细胞受体（TCR）创新药研发与转化平台。可瑞生物以 “创新生物科技，点亮生命希望” 为使命，目前正在开发多个 First-in-class 的 TCR-T 细胞免疫治疗药物和基于 TCR 的 T 细胞桥接型双特异性抗体蛋白药物，包含国内首款靶向 KRAS G12 突变的细胞治疗产品和全球首款用于 HPV 感染性疾病治疗的 TCR 蛋白药物，未来通过细胞治疗产品和可溶性蛋白药物产品，治疗肿瘤、慢性感染和自身免疫性疾病等多种适应症，解决临床需求，实现患者获益最大化。

可瑞生物创始人谢兴旺博士表示：“可瑞生物通过技术革新，建立起国际领先的 SMART-TCR 亲和力优化平台，极大地提升了 TCR 亲和力优化的成功率和效率，突破了 TCR 创新药的开发壁垒。目前已建立靶点涵盖实体肿瘤、病毒感染及自身免疫性疾病等多种适应症的丰富产品管线。推进最快的两款产品将极大满足包括宫颈癌、头颈部肿瘤、结直肠癌，胰腺癌和肺癌在内未被满足的临床需求，已经获得优秀的体外和动物实验的安全性和有效性的数据，拟在明年年初进行 IIT 临床试验的患者招募。特别感谢新老投资人的认可和信任，可瑞生物以创新引领技术变革，保持在行业领域的锐意创新，开拓全球视野，优化研发管线结构，深耕 TCR 创新药研发和转化，提供质高价优的产品以满足患者的临床需求。”

辰德资本投资团队表示：“辰德持续关注实体瘤治疗领域的创新生物技术，对 TCR-T 与 TCR 蛋白药物保持长期看好。可瑞生物是一家立足国内面向全球的 TCR 药物研发企业，公司拥有特色的 TCR 筛选和优化平台，建立了深厚的技术壁垒，多个产品即将进入临床阶段。在以谢兴旺博士为核心的创始团队的带领下，我们期待公司快速推动多个管线的临床开发，早日将创新的产品带给全球的患者。”

陕投成长董事总经理郭佳表示：“TCR-T 是近年来备受关注的方向之一，将为攻克实体瘤带来新突破。面对 TCR-T 的高技术壁垒，可瑞生物完成了 TCR 抗原表位鉴定平台、基于单细胞和文库的 TCR 克隆平台、独创 SMART-TCR 亲和力优化平台的建立，极大提升了 TCR 筛选效率和亲和力优化成功率，突破了 TCR-T 细胞药物的开发瓶颈，并具备开发可溶性 TCR 蛋白药物的能力，弥补了国内的空白。在商业化方面，可瑞生物拥有完善的生产工艺和与国际接轨的质量控制体系，我们期待可瑞生物给业界带来更多惊喜，早日为患者带来福音。”

阳光融汇基金管理合伙人石晟昊表示：“我们持续看好细胞疗法在肿瘤领域的应用; 目前已经商业化的 CAR-T 疗法有它的局限性，TCR-T 细胞疗法对实体瘤显示出初步的治疗潜力，是未来肿瘤治疗的个重要方向。公司管理层强大的执行力、高效的筛选平台、稳定的工艺和完备的质控体系都给我们留下了深刻的印象，同时公司的管线布局极具创新性，除了 TCR-T 细胞药物还有 TCR 蛋白药物，未来潜力巨大。我们期待公司在谢兴旺博士的带领下，成为细胞治疗领域在全球范围内都有竞争力的企业，造福中国和全球患者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。