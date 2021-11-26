随着 Galaxy Watch 4 系列的推出，三星实现了季度出货量最高，缩小了与苹果的差距。

随着三星开始使用 Wear OS，该操作系统在智能手表市场的份额从 2021 年第二季度的 4% 增至 2021 年第三季度的 17%。

CounterpointResearch 最近发布的 Global Smartwatch Model Tracker 显示，今年第三季度全球智能手表出货量与去年同期相比增长了 16%，延续了继上一季度之后的两位数增长。

得益于 Galaxy Watch 4 系列的推出，三星实现了季度出货量最高，缩小了与苹果的差距，从华为手中夺回了第二名。自这个智能手表系列开始，三星通过使用基于 Android 的 Wear OS 而非 Tizen 扩展了其应用生态系统。该品牌还通过推出两款型号——基础款（basic）和经典款（classic）为用户拓宽了选择范围。新增的身体成分分析功能也获得了不错的反响。

苹果在 2021 年第三季度仍然位居第一，但由于 Watch Series 7 的发布推迟到第四季度，其份额同比下降 10%。Amazfit 排名第三，因为它在欧洲越来越受欢迎。

本季度的亮点之一是印度品牌的快速增长。分别在印度智能手表市场排名第一和第二的 Noise 和 boAt 出货量是上一季度的两倍多。

2021 年 Q3 与 2020 年 Q3 全球 智能手表 OEM 出货量前 5 名

CounterpointResearch 高级分析师 Sujeong Lim 表示：“三星第三季度的表现好于预期。尽管 Galaxy Watch 4 系列的出货量远高于预期，但总出货量的 60% 以上销往北美和欧洲，这些地区的中高价位机型占比较高。为进一步扩大市场份额，三星预计将在 2-3 年内推出价格实惠的机型，以瞄准快速增长的亚洲市场。2021 年第三季度销售的智能手表中有三分之一的价格低于 100 美元。”

在 2021 年第三季度，OS（操作系统）的市场份额也发生了重大变化。由于三星开始在 Galaxy Watch 4 上使用 Wear OS，谷歌在可穿戴 OS 市场上取得了良好的增长。在 OS 方面，智能手表市场是分散的，因为许多 OEM 仍然使用专有操作系统或 RTOS（实时操作系统）。但随着第三方应用程序支持对用户变得越来越重要，这种情况有望稳步改变。

2018 年 Q3 至 2021 年 Q3，按操作系统划分的智能手表出货量份额

Lim 女士补充说：“谷歌凭借 Android 操作系统在智能手机市场保持了主导份额，但迄今为止在可穿戴市场上并没有取得多大成就。这是因为谷歌控制智能手表厂商们的定制用户界面，而由于其较低的能效和较慢的响应时间而不被选择。

然而，今年与三星的合作为谷歌扩大其在可穿戴操作系统市场的影响力提供了立足点，并且似乎准备从现在开始转型为更加开放的可穿戴平台。”