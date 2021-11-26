全球博主营销平台 LTK 在软银的愿景基金投资 3 亿美元后，目前达到 20 亿美元的估值。本次来自 SoftBank Vision Fund 2 的投资，将用于加速 LTK 的整体增长。该公司表示将招募更多人才，促进创作者、品牌、消费者端技术平台的更新迭代，为创作者、品牌和购物者提供更优质的平台体验。

在本次注资后，SoftBank Investment Advisers 的投资总监 Angela Du 将加入公司董事会，其中包括创始人以及 Maverick Ventures 和 Bonanza Capital 的董事。Goldman Sachs & Co. LLC 担任 LTK 的财务顾问，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 担任 LTK 的法律顾问。

LTK 公司由 Amber Venz Box 和 Baxter Box 创立，其使命是帮助全球优质的内容创造者实现其商业化价值。成立 10 年，LTK 已经发展为一个成熟的博主营销科技平台，将全球优质博主、品牌和消费者连接在一个生态下。

LTK Creator 为博主提供业务上的有效支持，是博主长期以来信赖的伙伴。LTK Brand 为全球 5000 多家零售商提供以效果驱动的博主营销全案支持与效果监测。截至今夏，品牌已通过 LTK 平台累计投资超过 10 亿美元。LTK App 是基于博主内容的社交购物应用软件，消费者每年在 LTK 全平台的销售额超 30 亿美元。

LTK 于 2012 年进入中国，期间与中国博主一起催化了海淘潮流，并助力中国品牌出海，通过遍布全球的优质博主帮助跨境电商渗透全球市场。LTK 总部位于美国德克萨斯州达拉斯，并在上海、首尔、伦敦、纽约、洛杉矶、巴黎、等 10 个城市设置了子公司。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。