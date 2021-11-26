近日，全知科技完成数亿元 B 轮融资。本轮融资由红杉中国、GGV 纪源资本联合领投，方广资本、联想创投、火山石投资等老股东追投，航行资本提供独家财务顾问服务。

全知科技制定 “数据风险全知道” 的业务发展方向，集中精力投入产品研发，打造 “知形 – 应用数据风险监测系统”“知影 – API 风险监测系统” 两大杀手锏，解决政府、企业数据安全的 “内忧外患”。除此之外，“知源 – 数据资产地图系统”“知踪 – 数据库风险监测系统”“知御 – 数据库运维管控系统”“知敏 – 静态数据脱敏系统”“知镜 – 数据安全监测工具箱” 等核心产品也相继落地，做到了实时监测、风险管控、风险处理、风险溯源的全流程响应，深度为政府及企业数据安全保驾护航。

目前，全知科技已经在金融、运营商、政府大数据局等多个行业落地标杆客户，其中包含民生银行、中国电信、深圳大数据局等。新一代的数据安全更强调人与数据的关系，而全知科技将根据不同场景及行业，打造一体化数据流动安全解决方案。与此同时，全知科技也参与了信息安全和数据安全多项国家和地方层面以及行业的标准制订，也是国家信安标委大数据安全工作组成员单位、信息技术应用创新工作委员会成员单位。

红杉中国合伙人周逵表示：“国家有关数据安全的法规出台，让数据安全成为了企业的必选项，数据安全市场面临持续快速发展的机会。全知科技创始团队很早就意识到这点，基于多年的技术沉淀，从风险的视角来做数据安全产品，他们的产品技术在市场中具有明显领先性。我们非常高兴此次与全知科技的合作。”

GGV 纪源资本管理合伙人李宏伟表示：“未来数字化的世界中数据将成为企业核心生产资料，同时法律法规的陆续出台也明确了组织对数据安全的保护义务和责任。全知团队前瞻性地在三年前就开始相关产品研发，得以推出领先于市场的数据安全产品，帮助企业更高效和安全的管理数据。GGV 看好全知团队和创始人方兴对产品的专注，也会长期支持公司发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。