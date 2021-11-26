11 月 26 日，永安在线（Ever.Security）宣布完成 5500 万元 A+轮融资，本轮融资的投资方包括深圳高新投、三峡鑫泰、光远投资，老股东真格基金继续加码跟投。原有投资方包括猎豹移动、泰岳梧桐资本、易合资本。

通过本轮融资，永安在线将加大企业人才梯队建设的投入，进一步加强自身的情报能力，加大 API 安全产品研发投入，并持续深耕业务安全相关产品及应用，丰富产品体系，扩展行业市场覆盖范围。

永安在线成立于 2017 年，旗下 “反欺诈情报监测平台”、“反欺诈画像产品” 两大产品，目前已覆盖了 90% 的头部互联网客户，累计服务数百家企业，涵括社交、短视频、电商、金融、生活服务等领域，帮助企业构建完备的业务安全体系。

2021 年 11 月，永安在线正式启动战略升级计划，将下一步的战略目标升级为基于行业领先的情报能力构筑 API 安全生态。据了解，永安在线进军 API 安全领域的 “API 安全管控平台” 已试行数月，该平台以精准情报建立 API 安全基线，结合人工智能，为企业提供高准确度、高可用性的 API 风险感知能力，帮助企业进行 API 资产梳理、敏感数据识别、API 风险发现及溯源。

永安在线创始人、CEO 毕裕表示，“永安在线基于自身能力和业务需求拓展构筑业务风险感知产品时，在客户端不断验证及产品迭代的过程中，逐渐发现自身产品能力本质上正是在为客户提供 API 风险感知能力。而事实上永安在线又能很好的为客户解决这些 API 安全问题，这一次进军 API 安全的战略调整正是自身能力驱动使然。”

毕裕进一步表示，“以永安在线核心技术优势，即行业领先的精准情报能力，将会为企业打造更系统全面的 API 安全管理能力。帮助企业从 API 资产梳理入手，从敏感数据管理、API 风险感知、API 安全缺陷评估、API 风险溯源等多方面帮助企业构建可预防、可解释、可溯源的 API 安全管理体系，从而更好地应对来自于 API 的多重安全威胁。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。