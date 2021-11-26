我国第一部有关数据安全的专门法律《数据安全法》9 月 1 日起正式施行。

数字经济时代下，不可否认大数据使我们的生活更加便捷，却也因为有一只看不见的 “手” 在时刻采集个人信息，让这份便捷丧失了安全感。曝露在网络世界中的消费者，越来越需要有人来解答：谁能来保护我们的隐私？随着国家对数据安全的重视，这个问题或将找到答案。

11 月 26 日，众安举办开放日网络安全专场，就 “共话网络安全创新生态” 主题进行了深入探讨。会上，众安科技宣布成立众至网络安全联合共创实验室，并向首批实验室成员单位青藤云安全、炎凰数据、红途科技授牌。众安科技将与成员单位共同通过 “科技+安全+保险” 相结合方式探索行业的新业态和新模式，包括网络安全保险服务供应链生态、服务创新、技术共建、市场创新探索融合等领域开展更好更深入的合作；同时在数据安全、信息安全相关产品对外服务中，也可以进行深度合作，共同融合解决方案，打造对外服务的成熟标准化产品。

众安保险首席技术官、众安科技首席执行官康德胜（图左）和上海市计算机软件评测重点实验室 常务副所长 李爽（图右）共同为实验室揭牌

众安保险首席技术官、众安科技首席执行官康德胜表示：“2021 年，众安充分发挥 ‘保险+安全’ 的生态能力，以科技安全为驱动，将保险业务和网络安全优势持续进行升级整合，从基础安全到为客户提供网络安全技术架构和各安全数字化领域从设计规划、技术验证、最优投资到落地运营的解决方案。此次成立联合共创实验室，我们在开放自身技术能力的同时，也欢迎合作伙伴和行业参与方加入我们，成为实验室的成员单位，实现合作共赢。”

据悉，众安科技一直致力于网络安全领域的技术投入和业务创新，面向企业的不同场景和安全需求，相继推出了网络安全解决方案 GuardIt、数据安全解决方案 LOCKet。此次联合共创实验室的成立为众安科技的技术创新提供了更加专业的培育基地，创新推出了基于保险的安全风险管理运营服务 Insured MRS（Managed Risk Service，可管理风险服务），链接保险公司及安全企业，通过规模化、集中化的风险管理，提供普惠安全的服务。

基于保险的安全风险管理运营服务 Insured MRS 体系

其中，对于安全初级企业提供一体化网络安全合规产品 GuardIt AllInOne 及一站式的安全合规建设、安全风险管理和网络安全保险服；对于安全较成熟企业提供可定制的安全风险管理产品 GuardIt ROC，定制基于保险的安全风险运营托管服务。两款产品均具备业界领先的技术能力，基于云原生安全日志、终端 EDR 日志，运用威胁情报、规则引擎、机器学习等技术，精准发现网络中的相关入侵行为。同时，安全专家团队将会为企业提供 7X24 小时安全分析服务，基于大数据平台对攻击威胁进行及时阻断。

通过创新的交付和服务模式，众安科技将为企业提供基于保险的安全风险管理运营服务，提升其在数字经济时代的风险对抗能力。

磨砺以须是科技公司的潜在共识。众安科技创新事业部业务总监秦峰介绍到：“众安科技在安全建设方面经过了长时间的沉淀和积累，包括安全资质，等保三级、ISO27001 的合规、软件能力成熟度的认证，自研的安全产品也获得了相应的销售许可，目前已累计服务 40 余家客户。并且我们积极参与到了信息安全行业的标准建设、区块链行业的建设中，希望能够在为行业网络安全保险服务生态形成技术支撑的同时，为行业的网络安全发展添砖加瓦。”

此次开放日专场上，众安科技还表示后续将会以众至网络安全联合共创实验室为研究 “地基”，推出网络安全险产品，通过独立第三方加密和安全审计能力，保护企业的数据安全。

保险场景落地与创新技术开发，众安科技将在数据隐私安全领域打出一套 “科技+安全+保险” 组合拳，为行业带来数字经济发展下的网络安全创新保险服务新体验，推动行业数字化转型，做好 “保险普惠、安全普惠”。