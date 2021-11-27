刚刚落幕的第 26 届联合国气候变化大会对全球碳减排提出了更高要求，中国政府则在全球范围内率先提出到 2060 年达成碳中和的目标。全球正面临着严峻的环境污染与气候变化等问题，迫切需要发展低碳经济。

ROEHL 智能家居创始人兼 CEO 叶强生指出，企业在推动循环经济的发展中起着至关重要的作用。“政府出台实施政策，而企业则可以调整企业规章、文化。改变一个人的行为是需要很长的时间，将绿色低碳转变为企业文化，在日常生活中潜移默化地影响，这是一种非常有效的举措。”

而作为创新性订阅式绿色生活服务智能家居品牌，ROEHL 已率先为多家企业提供了旗下空气净化器的订阅式智能服务，帮助不同的办公场景制定绿色、低碳的空气净化解决方案。

据了解，ROEHL 旗下空气净化器产品拥有高于同行业的空气净化能力：根据第三方机构 “碳阻迹” 核算，以 25 年为期，ROEHL 空气净化器能够较行业平均碳排放减少 67%。ROEHL 空气净化器拥有 8 分钟内净化 20 平方米的洁净力，至少可使用 25 年的可回收材质制成的外壳，而模块化的内部设计可使产品能够拆解维修，避免整机报废，延长产品总体寿命，提高资源利用率并减少碳排放。

ROEHL 创新性的 “L.a.a.S”(Lifestyle as a Service) 的订阅式生活服务，能够从产品的生产、维护保养、弃置等多个环节尽可能地减少碳排放。订阅式服务的商业模式及智能自检功能能够提醒并帮助使用者更换耗材及维修产品，同时降低因滤网等耗材不及时更换带来的二次空气污染机会，节省人力及时间双效成本。

公开信息显示，ROEHL 曾获得线性资本的数百万美元 Pre-A 轮融资。今后，ROEHL 将更加专注于业务的发展：以产品为本、以用户为中心。“循环经济是一个重长期利益回报的项目，因此需要志同道合的投资人，与我们一起缔造出全球第一的循环经济品牌。” 对于潜在的融资，ROEHL 表示会优先考虑拥有更多战略资源的投资方。

在近日举行的第 26 届联合国气候变化大会上，ROEHL 的碳减排实现方案还入选了《2021 企业气候行动案例集》。叶强生透露，未来ROEHL会持续扩张产品线：从空气到水，为办公室场景提供更多符合 “循环经济” 理念的服务解决方案。“同时，我们也会在多个方向开始布局，比如说有很强的短期租赁需求的地方，像活动现场、母婴场景、健身房等，慢慢地持续地扩大产品适用场景和使用范围。”

11 月 25 日，专注循环经济及可持续发展的社群组织循环派，携手瑞安办公及 MSC 咨询，共同发起低碳办公联盟。该联盟旨在通过协同合作，推动第二空间的绿色可持续化发展，减少办公空间产生的碳排放，营造绿色、舒适的办公环境。当日，低碳办公联盟正式对外发布了汇集各个办公场景解决方案和企业实践案例的 “企业低碳办公指南”，旨在帮助更多企业制定全方位、个性化的低碳办公解决方案。

作为低碳办公联盟的首批成员和循环经济的践行者，ROEHL 希望用自己的绿色空气净化解决方案，帮助更多企业早日达成低碳办公的目标，也希望通过加入办公联盟与更多有着同样愿景的企业共同参与低碳办公环境的打造。

联盟计划在未来一年招募更多成员，并将于线上和线下举行多场主题研讨、分享会、论坛、峰会等活动，向更多企业及对此议题感兴趣的个人分享低碳办公的理念及运用案例，并帮助更多办公空间对接低碳解决方案资源，共同引领行业变革。

展望联盟未来的发展，叶强生说，“我们也希望行业先行者能够就这一议题进行更多的交流以及思维碰撞，研发出更多符合可持续发展概念的产品。同时我们也希望帮助更多人了解低碳办公环境的无限可能性，低碳办公环境能够带来多少能源、资源的节约以及碳排放降低的可能。”