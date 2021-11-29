专注于针对肿瘤靶点的创新靶向放射性治疗药物（TRT）的开发和商业化的临床阶段制药公司艾博兹医药（Ablaze Pharmaceuticals）宣布完成 7500 万美元 A 轮融资。本轮融资由维梧资本（Vivo Capital）和尚珹资本（AdvanTech Capital）共同领投，南丰生命科学（Nan Fung Life Sciences）、鼎丰生科资本（Pivotal Bioventure Partners China）、venBio Partners、 Samsara BioCapital 和 Venrock Healthcare Capital Partners 等机构参与了本轮投资。

“靶向放射性治疗药物代表了新一代肿瘤治疗的基本药物模式，” 艾博兹医药的联合创始人及董事会主席、RayzeBio 公司 CEO Ken Song 博士表示：“在组建艾博兹医药时，我们意识到一家专注于中国市场，并专注于放射性药物的公司将对我们未来的成功至关重要。”

维梧资本管理合伙人卢红波博士表示：“靶向放射治疗药物是一个新兴领域，并已经在全球范围内显示出治疗癌症的显著疗效。我们很荣幸有机会与艾博兹医药及 RayzeBio 团队合作，为中国的癌症患者开发此类潜在的挽救生命的疗法。”

艾博兹医药将使用 A 轮融资建立用于治疗实体肿瘤的先进 TRT 产品的领先管线、搭建领导团队，建立放射性药物基础设施并引入进一步的战略合作。该公司的董事会成员包括艾博兹医药联合创始人、总裁兼首席执行官乔铁成博士、卢红波博士、尚珹资本合伙人裘育敏先生、venBio Partners 管理合伙人 Aaron Royston 博士，Ken Song 博士。南丰生命科学副总裁谢文诺先生作为观察员参与董事会。

裘育敏先生说：“我们相信，艾博兹医药通过与全球 TRT 领导者的合作，将世界一流的 TRT 产品设计和临床经验带到中国，并锐意成为中国 TRT 创新的领跑者。”

“我们很高兴有机会为中国患者带来这种创新治疗药物，” 乔铁成博士表示：“国内外顶尖专业机构的投资对艾博兹医药公司的愿景和商业模式提供了强有力的背书。我们期待通过创造最佳差异化药物来解决中国医疗尚未被满足的需求。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。