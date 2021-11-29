总部位于印度尼西亚的社交电商解决方案提供商「Desty」宣布完成 500 万美元的 Pre-A+轮融资，此轮融资由 East Ventures（Growth）领投，Jungle Ventures 和老股东跟投。本轮融资资金 Desty 将用于加速产品研发和商务拓展，在接下来几个月时间里推出创新产品。

Desty 成立于 2020 年 10 月，联合创始人兼 Mulyono 是印尼电商老兵，曾在阿里巴巴集团工作多年，也有风险投资从业经验；联合创始人兼 COO Bill 曾在阿里巴巴集团工作 17 年，在海外电商方面有丰富经验。Desty 专注为印尼各行各业的 KOL 和电商、品牌卖家及创作者提供用于线上展示的产品及服务，如创建个性化的营销页（desty page）和搭建在线店铺（desty store）等。用户可以轻松在 5 分钟内免费创建一个可点击的登录页面，并建立自己的独立在线商店。

Desty 联合创始人兼 CEO Mulyono Xu 表示：“Desty 创办在新冠疫情期间，正值数字化大规模渗透的时代。商家、KOL 和创作者都在越来越多使用数字平台，数字化对他们来说越来越重要。Desty 相信很快会聚集超过 100 万的商家、KOL 和创作者，一些商家也正在将 Desty 作为他们最主要的销售渠道，超过了其他常见的电商平台。”

在印尼，越来越多的商家正在开始拥抱并越发精通电商和数字化。新冠疫情期间，印尼电商发展迅速，商品交易总额（GMV）增长至 520 亿美元，预计到 2025 年达到 1040 亿美元。在这个巨大的浪潮中，Desty 正在迅速崛起。过去半年，Desty 的流量和商品交易总额高速增长，每月增速分别达到 60% 与 50%。

“Desty 已经是印尼领先的社交电商工具，我们很高兴有更多顶级投资人相信我们对未来的愿景。此次融资是 Desty 一年内的第三次融资。Desty 目前团队有 60 多人，我们正在寻求更多人才加入，共同为印尼大众创造更多价值和影响。” Mulyono 补充道。目前 Desty 的用户中约有 50% 是商家，30% 是各领域 KOL 与创作者。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。