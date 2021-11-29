近期，康源博创生物科技（北京）有限公司完成了近亿元人民币 A+轮融资，本轮由经纬创投领投，亦尚汇成、山蓝资本和源慧创投跟投。该公司于年初完成 5000 多万元人民币 A 轮融资。此前康源博创曾获得磐谷创投、翰颐资本、元生创投、鹊山资本等机构的投资。

康源博创是一家专注于新药研发服务的创新技术平台公司，由在国际 CRO 和生物技术公司工作多年的科学家团队共同创立，位于北京经济技术开发区，并在美国设有商务办事处。康源博创成立以来致力于创新药物研发技术平台的建设，构建了业界最大的基因工程细胞库，建立了成熟的 GPCR 抗体发现技术，开发了纳米抗体、双特异抗体、基因编辑小鼠、缺陷型 CHO 细胞表达系统等平台，在此基础上，提供新药靶点发现与验证、抗体和小分子药物筛选发现、药理药效研究等一揽子技术服务，助力客户的抗体大分子和化药小分子的创新药物研发。康源博创定位全球，成立至今已经与 200 多家国内外客户建立了良好的合作关系，其中包括多家排名前十的跨国药企。

康源博创董事长兼 CEO 宁金鹰博士表示：“感谢经纬创投和各跟投方对康源团队的认可，感谢新老股东的鼎力支持。近期，国家药品评审中心（CDE）发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则（征求意见稿）》，对我国创新药物研发提出了更高的要求；同时，中国的新药研发能力正逐步得到欧美发达国家的认可，近一年多来，中国创新药物授权合约总额达到了 159 亿美元。中国创新前景广阔，新药研发未来可期，康源博创将会继续秉持 ‘服务、创新’ 的理念，深耕技术，拓展产品，提升服务，与广大客户携手前行。”

经纬创投合伙人喻志云博士表示：“康源博创的创始团队在抗体领域有深厚的积累，开发了从细胞到动物水平的各种高质量平台，得到国内众多合作伙伴认可。公司的靶点发现速度亦令人印象深刻。希望公司再接再厉，早日做出造福国内广大患者的原创性新药。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。