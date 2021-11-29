科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2021.11.22-2021.11.28）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。​

无论是出海经营还是出海投资，如今，当人们提起出海这个话题的时候，并不难发现，尽管它所涉及的是一个很大的范围，但这一概念所指向的往往会是到我国、到东南亚/南亚、到欧美这些地方的市场中驻足。

它们所代表的要么是一种来自地缘或者文化习俗上的近似区域，要么就是一些蕴含了巨大机遇且有着多年稳定发展的市场。对这些出海企业而言，这个过程更多的像是一种自然意义上的外延。然而，随着它们对海外市场的不断探索，越来越多的主动行为也就随之愈发显现出来。作为代表，巴基斯坦正在成为一个新的出海投资目的地。

得益于多达 2.2 亿的庞大人口基数以及正在日益加速的移动互联网进程，当下，巴基斯坦的创投领域正在呈现出一片火热景象。如上周的文章中指出：在今年，巴基斯坦创投领域所吸引的投资规模已比 2016 到 2020 这五年间的总和还要多。

与此同时，Fatima Gobi ventures 创始人兼合伙人 Ali MUKHTAR 也指出，2019 年刚开始发行其基金的时候，该机构在巴基斯坦总共募集到了 3500 万美元左右。“2020 年这个数字一跃成为了七千万美元。到了今年，这个数字即将突破两亿美元。这一数字增长背后真正的变化在于，大多数流入的资本其实是来自巴基斯坦海外的投资者。而每有一支新的基金入场，就会有更多的基金表现出兴趣。”

而他也强调称，那些在 2019 和 2020 年已经投资过的基金看到它们扶持的公司在很多领域开始取得预期成效、甚至对其他生态产生更好的影响，所以它们开始了后续的二轮、三轮投资。再加上这些初创企业开始日益影响当地国内产业以及人们的生活方式，这也给当地投资者增加了很多投资信心。于此，无论是在吸引本土投资还是海外投资方面，巴基斯坦正在迎来一轮投资资本和海外资本的双重增长。

当然，回过头来就巴基斯坦的客观发展情况来看，该地区相对于一些周边国家和平行市场仍显得较为落后——“一如印尼在 2009 年到 2011 年之间的状态”，然而，在见证了其他地区类似的发展轨迹后，随着其中参与者们的不断推动，Ali 认为，巴基斯坦也将一步步抵达被验证过的每个发展阶段所需的必要里程碑。

正如 Ali 总结道，“我们在众多其他市场已经见证了很多成功，巴基斯坦的发展机遇肯定也不会是一段歧途。它已步入正轨，并即将成为下一个大型创业生态。”

好了话不多说，让我们进入本次正题。

消息称字节跳动将关闭印度在线教育业务 SnapSolve：此前，2020 年 3 月时，字节跳动曾在印度上线了一款名为 SnapSolve 的拍照搜题应用。据了解，SnapSolve 的主要受众为 6 到 12 年级的学生群体，关注领域为数学、物理、化学、生物、科学等学科。根据 SnapSolve 官网数据显示，已有超 1400 万学生选择使用了该应用。

消息人士称，这一决定是在历经数周讨论后作出的。而在这些讨论中，公司还探讨了将印度团队迁移到欧洲教育技术团队的可能。此外，消息人士也进一步指出，大多数涉及员工都将被解雇。据悉，字节跳动在印度的教育科技部门员工总数为 30 名以上。

印度在线教育十角兽正进行今年的第 10 笔收购：动点出海获悉，印度在线教育 “十角兽（Decacorn）”Byju’s 正计划收购当地在线语言学习平台 Hello English 。据了解，本次收购谈判正处于后期阶段，收购金额约为 2500 万美元。

如本栏目指出，如果本次收购达成，Hello English 也将成为 Byju’s 在今年收购的第十家公司。今年以来，Byju’s 已经斥资近 26 亿美元收购了 Aakash、Toppr、Scholr、Great Learning、Gradeup、Hashlearn、Whodat、Epic、Tynker 九家企业（其中只有 Whodat 非在线教育企业，该公司主攻计算机 AR 领域）。

Grab 或将于下月初在美国 SPAC 上市：据外媒报道，东南亚共享出行及食品配送服务巨头 Grab 很有可能将在下月初时于美国 SPAC 上市。

报道称，Grab 的计划合并 SPAC 公司 Altimeter Growth Corp（简称为 Altimeter）将于本月 30 号举行临时股东大会，以寻求其股东对这一合并交易的批准。与此同时，Grab 也将在同一天召开临时股东大会。如果此次合并计划得到双方股东的批准，Grab 的上市目标将很快得以实现。

此外，报道也透露，Altimeter 在上周六时曾表示美国证券交易委员会（SEC）已宣布 Grab 在 Form F-4 上的注册声明生效，而该声明是与前者计划与 Grab 进行业务合并的事宜有关。

“印度独角兽猎人” 老虎基金今年已投出 17 家印度独角兽企业：动点出海获悉，印度二手车电商平台 Spinny 和印度房地产在线订阅平台 NoBroker 均宣布完成了一轮独角兽轮的融资。其中，本次 Spinny 的这轮约 2.5 亿美元的 E 轮融资由老虎基金与阿布扎比增长基金（Abu Dhabi Growth Fund）领投，而 NoBroker 这轮 2.1 亿美元融资同样为 E 轮，并且老虎基金依然成为了其领投方（与 General Atlantic 和 Moore Strategic Ventures 联合领投）。融资后，二者的估值分别达到了超 17 亿美元和 10.1 亿美元。

值得一提的是，NoBroker 和 Spinny 也分别为老虎基金在今年投出的第 16 家和第 17 家印度独角兽企业。据本栏目统计，除这两家企业外，今年以来，老虎基金已在印度 “捕获” 了 Innovacer、Infra.Market、CRED、Pharmeasy、Groww、ShareChat、Gupshup、Chargebee、Urban Company、Moglix、BharatPe、Apna、Vedantu、CoinSwitch Kuber、Mensa Brands 这些新晋独角兽企业。

后疫情时代下，东南亚 IPO 势头依然不减：根据德勤在今日发布的一份数据报告显示，今年以来，东南亚企业已从共计 121 次 IPO 中筹集到了创历史记录规模的 98 亿美元资金，总市值增加到 361 亿美元。

报告进一步指出，这一规模超过了去年全年的水平。其中，与去年相比，今年的 IPO 数量增加了 6%，募资总额增加了 39%，IPO 总市值增长了 24%。

此外，报告也强调，得益于稳定的经济、强劲的货币政策、低利率以及表现良好的国内流动性，泰国已连续第三年成为东南亚地区从 IPO 中募集资金最多的国家，领先于印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和越南。据悉，泰国证券交易所在今年已筹集了 42 亿美元的 IPO 资金，占东南亚地区 2021 年 IPO 资金总额的 43%。

Upstox 成为老虎基金在本周投出的第三家印度独角兽：动点出海获悉，印度在线投资平台 Upstox 已于近日获得一笔由老虎基金提供的 2500 万美元融资。融资后，Upstox 提升到了 34 亿美元左右，以此成为了印度今年以来的第 40 家独角兽企业以及老虎基金在今年投出的第 18 家印度独角兽。

此前，Upstox 曾在 2019 年时也获得过老虎基金的投资，并且投资金额同样为 2500 万美元。

有知情人士强调称，最新的这笔 2500 万美元的融资很有可能是 Upstox 正在进行的 1.5 到 2 亿美元融资的一部分。而在获得这笔 2500 万美元融资后，Upstox 的估值也超过了其竞争对手 Groww。据悉，Groww 曾在今年 4 月份迈入独角兽行列，目前估值为 30 亿美元。值得一提的是，老虎基金同样也是 Groww 现有投资者兼独角兽轮领投方。

巴基斯坦：连接南亚和东南亚初创企业和创新生态的桥梁丨 BEYOND 观点：在全球初创生态版图中，巴基斯坦承载了太多的忽视。然而，随着近年来当地海内外投资者和创业人士的持续努力，这一状况也在不断发生改观。

当前，在这个拥有 2.2 亿人口的世界第五大国家中，其 3G 和 4G 用户已达 1 亿之多。而从投资的角度来看，在今年，巴基斯坦创投领域所吸引的投资规模更是比 2016 到 2020 这五年间的总和还要多。于此，不难发现巴基斯坦的初创生态已经开始走向了一个加速发展的阶段，这个国度正在释放出它的惊人潜力。

韧性构筑：创新如何帮助马来西亚企业加速经济发展丨 BEYOND 观点：经济放缓、停工停学、市场震荡···过去的近两年时间里，突如其来的疫情让整个社会的运转方式都发生了改变。然而，对所有经历过这场艰难时刻参与者来说，尽管疫情的阴霾仍未褪去，在人们的不断迎击下，疫情并不会意味着是当下的全部，并且就未来而言仍是如此。这样的故事同样正在马来西亚发生。

11 月 16 日，在马来西亚联合办公空间 WORQ 联合创始人及 CEO Stephanie Ping 的主持下，马来西亚融合通信服务提供商 Maxis 首席技术策略官 Rob Sewell、马来西亚数字经济发展局（MDEC）科技生态及全球化副总裁 Gopi Ganesalingam、东南亚跨境风投机构凯洛斯资本（Kairous Capital）管理合伙人 Joseph Lee 以及东南亚会员返现平台 Fave 联合创始人 YEOH Chen Chow 齐聚 BEYOND 国际科技创新博览会线上峰会，围绕《韧性构筑：创新如何帮助马来西亚企业加速经济发展》这一线上圆桌讨论话题就马来西亚企业如何通过韧性和创新应对疫情冲击展开了讨论。