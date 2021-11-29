智能建造方案提供商大界机器人今日宣布完成 B+轮融资，由高瓴创投独家领投。过去半年内，大界机器人已完成两轮融资，金额累计达数亿元人民币。据悉，本轮融资资金将主要用于进一步加大产品的研发投入、建筑工厂供应链体系的持续深耕、优秀人才的引进及团队扩张等。

大界机器人成立于 2016 年，专注于建筑机器人的控制系统、智能算法与人机交互的核心技术的研发。该公司希望打造建筑工业生产云平台，革新传统工程分包产业链。目前其团队人数超过 150 人，其中研发人才占比超过 65%。

高瓴合伙人黄立明表示：“以软硬件结合的综合机器人解决方案为切入，凭借领先技术与迅速迭代的产品创新力，大界科技有力地提升了建筑这一传统行业的数字化、智能化水平，已成为智能建造领域重要的赋能者。我们看好大界机器人在对建筑行业降本增效、节能环保、实现生产力突破等方面的无限潜能，相信在创始人孟浩带领下，团队将在以科技推动建筑产业升级上创造真实价值。”

大界自主研发了 ROBIM 建筑机器人工业软件，可连接建筑设计的二维和三维数据，通过模块化的算法适配各种机器人与传感器，使传统的建筑数据变成有产品定义的建筑工程模型；并结合软硬件一体化能力，以工业机器人为载体进入到建筑构件生产厂，打造数字化工厂，提高生产流程的自动化水平；最后通过与物联网、大数据以及机器学习等技术的融合，实现数字驱动的设计生产建造流程的决策优化。

大界机器人 CEO 孟浩表示，ROBIM 有三个技术核心：一是打通建筑模型数据与机器人运动控制的智能算法；二是广泛覆盖建筑领域多样化材料生产的强大自动化工艺库；三是简单、快速、易用的人机交互系统，通过融合计算机技术与机器人技术实现建筑的 “设计-建造” 一体化。

在商业落地方面，大界机器人在数据打通、设备连接与自动化工艺能力三个层面已有相关的技术积累，凭借平台化软件技术和供应链端的工业化生产能力，大界的数字建造团队已为服数百家地产公司、总包商以及建筑设计机构提供服务，逐步拉通建筑领域上下游的设计和生产信息，搭建联动产业的智能建造解决方案云平台。

与此同时，大界的自动化团队还服务了上百家建筑工厂的数字化转型进程，为其提供建筑机器人产品和技术服务，并形成矩阵化的工厂生产网络体系。此外，大界推出了面向施工现场的移动式胶囊机器人工厂解决方案，帮助建筑工地实现预制构件的自动化柔性生产。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。