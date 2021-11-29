会员制折扣连锁品牌叁省货仓获得数百万美金天使轮融资，由梅花创投和洪泰基金联合投资。叁省货仓创始人陈子薇表示，本轮融资主要用于单店模型升级、数据中台建设和店铺拓展。

以美国的 Dollar General 和 Dollar Tree，德国的 Aldi 和 Lidl 为代表的折扣连锁已经是在欧美市场被验证的成熟商业业态 ，随着中国经济增速的放缓，经济结构日渐成熟，既追求大牌品质又追求极致性价比的理性消费年轻人成为符合时代特点的人群增长趋势。

创始人陈子薇本科毕业于中国人民大学，美国南加州大学硕士，连续创业者，对年轻人的消费需求有极强的洞察力。她结合在海外期间对折扣零售行业的观察和国内零售商业的亲身实践，创立叁省货仓会员制折扣连锁品牌，叁省本意即帮助用户省钱、省时、省心的意思，为用户提供一站式的划算购物体验。

支撑数字化引擎系统的搭建和运转的是一个有极强数据化基因的零售团队，叁省货仓的技术合伙人毕业于美国南加州大学计算机系，有 7 年左右硅谷一线技术经验，曾服务于团购鼻祖 Groupon、Apple 和 Google，擅长 AI 在推荐系统中的应用，长期开发、维护数亿级的用户；运营合伙人毕业于北邮计算机系，曾为央视工程师，连续创业者，10 年+零售连锁运营和管理经验，曾运营管理过 100+店铺，标准化和运营经验丰富。

CEO 表示，线下零售折扣连锁模型只是一个刚刚开始，中国零售市场巨大且分散，每个区域都有机会诞生属于自己的折扣连锁巨头 。叁省货仓致力于提升同城即时零售的效率，未来还会有更多实验和探索。

梅花创投创始合伙人吴世春表示：“叁省货仓是新一代的社区折扣零售店标杆，通过数字化改造，注重用户的全生命周期管理，并用会员制的方式建立与用户的链接。我们看到叁省货仓的付费会员保持较高的增速，随着会员权益的不断完善和会员体系的升级，不仅有效提升复购率和客单价，长线还有助于建立品牌信任感。而这样的消费行为和商品数据积累，反向提升更精准的数字化选品、配品和自营造品能力。我们相信叁省货仓会成为万店规模的社区折扣零售独角兽。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。