近日，智能机器视觉识别图像传感器芯片研发商——广州印芯半导体技术有限公司（简称「印芯半导体」）宣布完成数亿元 A+轮融资。截至该轮融资，印芯半导体已累计完成数亿元融资，预计近期将再完成新一轮数亿元融资。本轮融资由云启资本领投，老股东越秀产投等跟投。此轮融资将用于新产品研发及已量产产品的资金周转。按照战略发展规划，该公司目标在四年内提交科创板上市申请。

印芯半导体成立于 2019 年 5 月，两年多来，其依托图像传感器芯片+MEMS 微光学的组合优势，以自主创新研发为诸多智能设备提供机器视觉解决方案。

印芯半导体高度重视自主创新以及核心技术研发。近日，公司宣布发布全球首个非单光子 dToF、数字化 ELISA 分子生物检测方案两项技术。

此次印芯半导体发布的全球首个非单光子 dToF，是全球首个用 CMOS 工艺实现直接式 ToF 的技术方案，不但精度和分辨率比现有的 SPAD（单光子雪崩二极管）方案高数倍，而且发射端激光光源及接收端传感器的整体功耗降低了 90%，在该领域赶超了苹果、意法半导体等国外厂商的核心技术，并且底层架构和电路 IP 都是由印芯自主开发的，解决了 3D 感知领域卡脖子的技术问题。

该公司发布的全球首个数字化 ELISA 分子生物检测方案，是全球第一个在图像传感器表面直接进行分子生物检测的数字化方案。酶联免疫吸附测定（EnzymeLinked Immunosorbent Assay，简写 ELISA 或 ELASA）是指将可溶性的抗原或抗体结合到聚苯乙烯等固相载体上，利用抗原抗体特异性结合进行免疫反应的定性和定量检测方法。印芯半导体利用公司在高速高灵敏度图像传感器方面的优势，基于 ELISA 标准首创了一整套完整的微观分子生物检测设备，实现了在该领域的零的突破，在检测精准度方面均超过美国 NASDAQ 上市公司 Quanterix（核心技术来自哈佛大学技术团队，技术创始人 David Walt 是美国工程院、医学院两院院士，同时也是 Illumina 的科学创始人）的 Simoa（Single-moleculeArray）系统，且印芯半导体的数字化 ELISA 技术在设备成本和耗材成本方面比 Qunterix 的 Simoa 技术有大幅度改进。该数字化 ELISA 技术灵敏度比传统的 ELISA 高出 1000 倍以上，它的出现将蛋白质检测技术直接带入到单分子、数字化检测时代，成为 fg 级超低丰度蛋白质检测领域真正的王者，印芯在检测精准度及成本方面的优化则更有利于应用推广，未来将在新冠病毒检测、流感病毒检测、早期癌症筛查等领域有非常大的应用潜力。

印芯半导体总经理傅旭文表示：“此次举行的新品发布会，对于印芯半导体来说具有里程碑式的意义，这标志着印芯的产品布局战略又实现了新的突破，必将为我们 Smart CIS 超平台在多元产品线经营路线上开拓出更为广阔的市场前景。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。