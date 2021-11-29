近日，中国移动研究院、中国移动上海产业研究院、中国移动云南公司和中兴通讯、清研讯科共同完成了业界首个 5G+UWB 多维高精度定位方案的商用验证。本方案将 UWB 定位基站与 5G 基站融合部署，充分复用 5G 基站的供电资源、传输资源；同时结合 MEC 边缘计算、大数据等领先技术，将定位软件部署在本地服务器，呈现了基于位置的电子围栏、突发情况报警等高精度定位服务。该方案不仅可实现室内亚米级高精度定位，其即插即用的部署方式可大幅降低工程施工和改造成本，并可实现垂直行业多网合一的需求，助力各行各业的数字化转型。

5G 垂直行业应用正在加速传统行业的数字化转型，而大部分的垂直行业场景都发生在室内，5G 室内定位服务的需求也日益强烈。本次验证属于中国移动集团 5G 专网技术试验二期项目，在集团技术部指导下，由中国移动研究院组织，在中国移动云南公司开展试点工作，联合中国移动上海产业研究院、中兴通讯、清研讯科共同部署了业界首张 5G+UWB 网络。

本次验证采用屏幕型、腕带型、工牌型等定位标签，搭载定位引擎软件系统，针对现场典型区域进行了二维、一维、零维定位效果测试，定位标签识别率 100%，定位精度可小于 0.3 米，动态定位轨迹连续稳定，同时进行了并发、级联、网管配置、平台基础功能和接口等功能验证。本次验证旨在推动 5G 室内定位创新应用，更好的满足智慧园区、交通枢纽、工业制造、大型展馆等室内场景下的各种定位业务需求。

后续各方将持续开展方案创新，联合定位产业链，深化 5G 定位和传统卫星、蓝牙 AoA 等定位技术的融合，提供位置服务解决方案，推进我国 5G 创新业务的发展，赋能千行百业。