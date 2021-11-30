近日，苏州艾博生物科技有限公司（以下简称 “艾博生物”）宣布完成 3 亿美元 C+轮融资。本轮融资由软银愿景基金联合原股东五源资本共同领投，Chimera Abu Dhabi、富海成长基金、金镒资本、新风天域、IMO Ventures、未来资产集团、DNE 资本等跟投。这是继艾博生物在今年 8 月 7.2 亿美元 C 轮融资后的又一轮战略融资。

本轮融资将支持艾博生物加速新冠 mRNA 疫苗产品的临床开发和国际化步伐，结合人工智能等跨界技术，进一步提升 mRNA 平台的研发竞争力，快速扩充临床管线，扩大产能，全面提速商业化布局。

本轮联合领投方软银愿景基金 II 期合伙人许娟表示：“mRNA 技术是近年生物技术领域的重大创新。在新冠疫苗上，mRNA 技术得到充分验证。我们相信艾博不仅是国内领先的 mRNA 技术公司，也在新冠疫苗的研制上快速迭代，填补了国内 mRNA 疫苗的空白。我们期待与艾博持续合作，支持艾博的科技创新和全球布局，助力 mRNA 技术在更多方面的应用。”

五源资本董事总经理井绪天表示：“有幸参与领投艾博的本轮融资，我们非常看好 mRNA 在医药方向的前景，甚至可能成为科技领域的下一个 ‘杀手’ 级别应用。但是要能持续做出成熟且高临床价值的产品还需要人才、技术、资本的多重助力，艾博从人才聚集、技术积累和产品管线角度都已经是行业头部公司，相信在新一轮融资加持下，结合投资人在 AI 与计算领域的积累，可进一步加速公司的技术迭代进而早日成为世界领先的平台化 mRNA 疗法公司。”

艾博生物创始人兼首席执行官英博博士表示：“非常感谢知名的专业投资机构对我们的持续支持以及对团队的高度认可。艾博生物是一家年轻的公司，在各方的关心支持下，依托团队坚实的凝聚力和高效的执行力，公司在新冠 mRNA 疫苗研发、肿瘤及其他传染病领域的管线布局、产业化基地建设等方面均取得了阶段性进展。我们期待吸引更多优秀人才加入，并与不同领域内领先的公司合作共赢，进一步加速公司 mRNA 技术平台数字智能化的进程，以推动更多 mRNA 创新药物的问世。立足中国、服务全球，艾博生物将致力于成为 mRNA 领域具有国际竞争力的领军企业，为生物医药产业创新发展贡献力量。”

艾博生物成立于 2019 年初，是一家专注于信使核糖核酸（mRNA）药物研发的创新型生物制药公司。自成立以来，其建立了丰富的产品管线，涵盖传染病防治和肿瘤免疫等领域。2020 年 6 月，该公司联合军事科学院军事医学研究院、沃森生物共同研制的新型冠状病毒 mRNA 疫苗，正式通过国家药品监督管理局临床试验批准，成为国内首个获批开展临床试验的 mRNA 疫苗。目前该疫苗处于临床 III 期阶段。艾博生物已于 2021 年 11 月获得新冠 mRNA 疫苗《药品生产许可证》。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。